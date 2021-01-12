Во вторник, 12 января, провели уличную экскурсию «Николаев в смартфоне», во время которой участники сканировали таблички с QR-кодами.

Об этом сообщает «Агентство развития Николаева».

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Mykolaiv Smart Route», который реализует КУ «Агентство развития Николаева» при финансовой поддержке Николаевского глиноземного завода. Проект стал победителем в конкурсе «Город инноваций-2020».

Сообщается, что желающих прогуляться по Николаеву в таком формате собирали через социальные сети, однако из-за карантина установили ограничение — до 20 человек. Экскурсию провели бесплатно, при условии онлайн-регистрации.

— Мы провели пилотный вариант такой прогулки по историческому центру города с экскурсоводом. Хотя, теперь это можно делать и самостоятельно. Просто необходимо пройтись предложенным маршрутом. При этом сканируя телефоном QR- коды на информационных табличках. Код ведет на специальную страницу, где можно получить более подробную информацию об объекте — его описание, историческую справку и интересные факты. Для удобства пользователей и туристов информация продублирована на трех языках: украинском, английском и русском, - рассказал менеджер по коммуникациям КУ «Агентство развития Николаева» Евгений Гомонюк.

Во время прогулки экскурсовод Анна Червак рассказала интересные факты о пребывании Григория Потемкина, Алексея Грейга, Карла Кнорре, Иосифа де Рибаса, Владимира Даля и Александра Пушкина в Николаеве. Вспомнила первых николаевских меценатов. Рассказала о тайнах Спасских источников и городские легенды вокруг астрономической обсерватории.

На сегодняшний день уже установили 16 информационных табличек на городских достопримечательностях истории и архитектуры. Текст на табличках продублирован шрифтом Брайля. Таблички изготовлены из алюминиевого композита и установлены на стелы из цельного листового металла с декоративной отделкой — искусственная ржавчина.

Отмечается, что дизайн всех табличек имеет элементы единого стиля бренда «Николаев — город на волне».

Напомним, что туристические таблички, рассказывающие об основных достопримечательностях Николаева начали устанавливать в декабре 2020 года.