В Николаеве начали устанавливать туристические таблички, рассказывающие об основных городских достопримечательностях.

Как сообщает Агентство развития Николаева, они оснащены QR-кодом и NFC-чипом, просканировав которые, можно узнать информацию об объекте.

Текст на табличках размещен на двух языках — украинском и английском, он также продублирован шрифтом Брайля.

В частности, в понедельник, 14 декабря, установили первые три таблички с металлическими стелами на туристических точках города: на *8 Причале, на Соборной площади и в сквере «Розовый» возле букв I LOVE MYKOLAIV.

Размещение табличек на самых популярных туристических локациях города — это часть проекта «Mykolaiv Smart Route», который реализует КУ «Агентство развития Николаева».

Отмечается, что в Николаеве подобная инициатива реализуется впервые.

— Это пилотный проект по созданию навигационного туристического маршрута по Николаеву. До конца декабря будут установлены 16 таких табличек с QR-кодами. Сейчас мы работаем над наполнением информационного ресурса соответствующей информацией, в том числе записываем аудиоролики о туристических объектах, - рассказал менеджер по коммуникациям Агентства развития Николаева Евгений Гомонюк.

Подобный проект уже реализован в 15 городах Украины: Харькове, Тернополе, Днепре, Виннице, Херсоне, Одессе, Запорожье, Кропивницком, Каменце-Подольском, Каневе, Мариуполе и др. Он помогает туристу в получении достоверной информации про объект на удобном для него языке, и развивает городскую систему навигации.

Таблички изготовлены из алюминиевого композита и установлены на стелы из цельного листового металла. Декоративная отделка — искусственная ржавчина. Дизайн всех табличек имеет элементы единого стиля бренда «Николаев - город на волне».

Благодаря этому проекту жители Николаева и его гости могут глубже изучить историю города без помощи экскурсоводов и переводчиков. Подобную практику используют во многих странах. Это делает процесс изучения города гораздо проще и интереснее.

Напомним, что во вторник, 13 октября, в музее имени Василия Верещагина презентовали проект оцифрованной коллекции графических произведений XVIII – середины XX веков из коллекции музея.