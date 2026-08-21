««Не на чем сидеть»», — в Матвеевке жители показали, в каком состоянии находятся скамейки возле детской площадки

Сломанные скамейки возле детской площадки на улице Силикатной, 265, фото: НикВести

В Николаеве жители микрорайона Матвеевка пожаловались на состояние скамеек возле детской площадки рядом с пятиэтажками на улице Силикатной, 265. По словам жителей, здесь фактически нет ни одной нормальной скамейки, на которой можно было бы посидеть.

Об этом«НикВести» сообщила местная жительница.

По её словам, скамейки, которыми пользуются родители во время прогулок с детьми, находятся в неудовлетворительном состоянии. На металлических конструкциях видны повреждения, часть деревянных элементов смещена, а отдельные крепления выступают наружу.

— Не на чем сидеть. Скамейки возле площадки уже давно требуют внимания. Доски расшатаны, конструкции повреждены, торчат болты. С маленькими детьми приходишь на площадку, а присесть рядом фактически негде, — рассказала жительница.

Возле детской площадки нет ни одной исправной скамейки, фото: НикВести Возле детской площадки нет ни одной исправной скамейки, фото: НикВести

На фотографиях видны несколько скамеек с деревянными досками, установленными на металлических опорах. Отдельные элементы конструкций имеют повреждения, а на одной из скамеек заметен болт, выступающий из металлической части.

Жители отмечают, что скамейки расположены непосредственно возле детской площадки, поэтому ими регулярно пользуются родители, которые ждут своих детей или наблюдают за ними во время игр.

— Хотелось бы, чтобы их просто как следует отремонтировали. Здесь гуляют дети, рядом постоянно находятся родители. Сейчас же создается впечатление, что за этими скамейками никто не следит, — добавила женщина.

Возле детской площадки нет ни одной исправной скамейки, фото: НикВести Возле детской площадки нет ни одной исправной скамейки, фото: НикВести

Напомним, «НикВести» показывали, что на въезде в Матвеевку образовались глубокие выбоины, а разрушенное покрытие фактически превратило дорогу в полосу препятствий.

После чего глава Администрации Центрального района Александр Береза во время аппаратного совещания обратился к мэру с просьбой вмешаться в ситуацию из-за многочисленных жалоб жителей Матвеевки. Тогда Александр Сенкевич заявил, что дорога не находится на балансе города, а областная Служба восстановления в ответ на устное обращение сообщила об отсутствии средств. Мэр поручил подготовить официальное письмо по поводу ремонта дороги.

Впоследствии в Николаеве начали ямочный ремонт дороги, ведущей к микрорайону Матвеевка Центрального района. Вопрос о её состоянии подняли во время аппаратного совещания в городском совете с участием журналистов.