За сутки на Николаевскую область атаковали «Shahed», «Молния» и FPV-дрон
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- Мария ХамицевичКорреспондент
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За прошедшие сутки, 20 августа, россияне атаковали Николаевскую область беспилотниками. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет.
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
В Баштанском районе ударный дрон типа «Молния» атаковал Гороховскую громаду. В Николаевском районе FPV-дрон атаковал Очаковскую общину. Люди также не пострадали.
Напомним, что 18 августа армия РФ нанесла несколько ударов по территории Николаевской области. Днем россияне атаковали промышленный объект в Николаевском районе крылатой ракетой Х-22.
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