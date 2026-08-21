За сутки на Николаевскую область атаковали «Shahed», «Молния» и FPV-дрон

Последствия обстрела Николаевской области. Иллюстративное фото НикВести

За прошедшие сутки, 20 августа, россияне атаковали Николаевскую область беспилотниками. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

В Баштанском районе ударный дрон типа «Молния» атаковал Гороховскую громаду. В Николаевском районе FPV-дрон атаковал Очаковскую общину. Люди также не пострадали.

Напомним, что 18 августа армия РФ нанесла несколько ударов по территории Николаевской области. Днем россияне атаковали промышленный объект в Николаевском районе крылатой ракетой Х-22.