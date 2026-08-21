 За сутки на Николаевскую область атаковали «Shahed», «Молния» и FPV-дрон

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Главная Новости Оборона 8:20, 21 августа, 2026

За сутки на Николаевскую область атаковали «Shahed», «Молния» и FPV-дрон

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Ілюстративне фото НикВестиПоследствия обстрела Николаевской области. Иллюстративное фото НикВести

За прошедшие сутки, 20 августа, россияне атаковали Николаевскую область беспилотниками. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

В Баштанском районе ударный дрон типа «Молния» атаковал Гороховскую громаду. В Николаевском районе FPV-дрон атаковал Очаковскую общину. Люди также не пострадали.

Напомним, что 18 августа армия РФ нанесла несколько ударов по территории Николаевской области. Днем россияне атаковали промышленный объект в Николаевском районе крылатой ракетой Х-22.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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