Сборная Николаевской области заняла третье место на чемпионате Украины по эстафетному бегу. Фото: НикВести

Сборная Николаевской области заняла третье место на командном чемпионате Украины по легкой атлетике в эстафетном беге, который состоялся в Житомире 19 августа.

Об этом сообщает «НикВести».

В чемпионате приняли участие 193 спортсмена из восьми областей Украины. Участники соревновались в эстафетах 4×100, 4×400, 4×800 метров и 100+200+300+400 метров.

Николаевские легкоатлеты победили в четырёх дисциплинах:

4×100 метров среди юниоров (Виталий Карпенко, Даниил Данильчук, Егор Кочетов и Александр Ангелов);

4×100 метров среди молодежи (Виталий Карпенко, Даниил Данильчук, Андрей Ходовский и Александр Лелица);

4×100 метров среди юниорок (Анастасия Алемаскина, Мария Федоренко, Екатерина Трушкина и Ксения Луценко);

4×100 метров в смешанной эстафете (Анастасия Алемаскина, Мария Федоренко, Ренат Герасимов и Денис Муляр).

Сборная Николаевской области заняла третье место на чемпионате Украины по эстафетному бегу. Фото: НикВести Сборная Николаевской области заняла третье место на чемпионате Украины по эстафетному бегу. Фото: НикВести Сборная Николаевской области заняла третье место на чемпионате Украины по эстафетному бегу. Фото: НикВести

Еще одну медаль команда Николаевской области завоевала в эстафете 4×100 метров среди взрослых. Серебряными призерами стали Александр Ангелов, Илья Избаш, Юрий Грипич и Андрей Василевский.

В этой же четверке спортсмены завоевали бронзу в эстафете 4×400 метров.

По итогам командного зачёта Николаевская область набрала 480 очков и заняла третье место. Первое место заняла сборная Винницкой области с 805 очками, второе — Житомирской области с 736 очками.

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Сборная Николаевской области заняла третье место на чемпионате Украины по эстафетному бегу. Фото: НикВести

Сборная Николаевской области заняла третье место на чемпионате Украины по эстафетному бегу. Фото: НикВести

Сборная Николаевской области заняла третье место на чемпионате Украины по эстафетному бегу. Фото: НикВести

Сборная Николаевской области заняла третье место на чемпионате Украины по эстафетному бегу. Фото: НикВести

Сборная Николаевской области заняла третье место на чемпионате Украины по эстафетному бегу. Фото: НикВести

Сборная Николаевской области заняла третье место на чемпионате Украины по эстафетному бегу. Фото: НикВести

Сборная Николаевской области заняла третье место на чемпионате Украины по эстафетному бегу. Фото: НикВести

Сборная Николаевской области заняла третье место на чемпионате Украины по эстафетному бегу. Фото: НикВести

Сборная Николаевской области заняла третье место на чемпионате Украины по эстафетному бегу. Фото: НикВести

Сборная Николаевской области заняла третье место на чемпионате Украины по эстафетному бегу. Фото: НикВести

Сборная Николаевской области заняла третье место на чемпионате Украины по эстафетному бегу. Фото: НикВести

Сборная Николаевской области заняла третье место на чемпионате Украины по эстафетному бегу. Фото: НикВести

Сборная Николаевской области заняла третье место на чемпионате Украины по эстафетному бегу. Фото: НикВести

Сборная Николаевской области заняла третье место на чемпионате Украины по эстафетному бегу. Фото: НикВести

Сборная Николаевской области заняла третье место на чемпионате Украины по эстафетному бегу. Фото: НикВести

Сборная Николаевской области заняла третье место на чемпионате Украины по эстафетному бегу. Фото: НикВести

Сборная Николаевской области заняла третье место на чемпионате Украины по эстафетному бегу. Фото: НикВести

Сборная Николаевской области заняла третье место на чемпионате Украины по эстафетному бегу. Фото: НикВести

Сборная Николаевской области заняла третье место на чемпионате Украины по эстафетному бегу. Фото: НикВести

Сборная Николаевской области заняла третье место на чемпионате Украины по эстафетному бегу. Фото: НикВести

Сборная Николаевской области заняла третье место на чемпионате Украины по эстафетному бегу. Фото: НикВести

Сборная Николаевской области заняла третье место на чемпионате Украины по эстафетному бегу. Фото: НикВести

Сборная Николаевской области заняла третье место на чемпионате Украины по эстафетному бегу. Фото: НикВести

Сборная Николаевской области заняла третье место на чемпионате Украины по эстафетному бегу. Фото: НикВести

Сборная Николаевской области заняла третье место на чемпионате Украины по эстафетному бегу. Фото: НикВести

Сборная Николаевской области заняла третье место на чемпионате Украины по эстафетному бегу. Фото: НикВести

Сборная Николаевской области заняла третье место на чемпионате Украины по эстафетному бегу. Фото: НикВести

Сборная Николаевской области заняла третье место на чемпионате Украины по эстафетному бегу. Фото: НикВести

Сборная Николаевской области заняла третье место на чемпионате Украины по эстафетному бегу. Фото: НикВести

Сборная Николаевской области заняла третье место на чемпионате Украины по эстафетному бегу. Фото: НикВести

Напомним, что в Николаеве состоялся городской чемпионат по легкой атлетике среди взрослых, молодежи, юниоров, юношей и девушек. Соревнования стали одним из этапов подготовки спортсменов к чемпионату Украины по эстафетному бегу, который пройдет 17–19 августа в Житомире.