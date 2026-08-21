После смертельного избиения на площади Победы в Николаеве в полиции объяснили, как контролируют проблемное место

Супермаркет АТБ на площади Победы, где погиб 18-летний парень. Фото: НикВести

Полиция не планирует выставлять постоянный патруль возле АТБ на площади Победы в Николаеве, где недавно до смерти избили 18-летнего парня.

Пресс-секретарь патрульной полиции Николаевской области Виталий Душко в комментарии «НикВести» объяснил, как правоохранители реагируют на скопление людей в этом районе.

По его словам, патрульные во время дежурств обращают внимание на места, где собирается много людей, в частности возле супермаркетов. Если правоохранители замечают нарушение общественного порядка, они реагируют на ситуацию. Также патрульные выезжают по вызовам, если, например, возле магазина возникает конфликт или люди громко слушают музыку.

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Если правоохранители фиксируют административное правонарушение, они составляют соответствующие материалы. В частности, Виталий Душко привел в качестве примера появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, что предусмотрено статьей 178 КоАП.

В то же время сам факт того, что люди собираются возле супермаркета, не является нарушением.

По словам Виталия Душко, если патрульные во время дежурства замечают скопление людей и в этот момент не направляются на другой вызов, они могут подъехать и проверить ситуацию. При необходимости правоохранители проводят профилактические беседы.

— Если нет никаких правонарушений, то у нас не запрещено собираться где угодно, если это не нарушает закон, — пояснил Виталий Душко.

Напомним, поздно вечером 17 августа в Николаеве произошла драка возле супермаркета на улице Космонавтов. От удара по голове на месте погиб 18-летний парень. Полиция задержала 23-летнего мужчину, которого подозревают в нанесении телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

19 августа Ингульский районный суд Николаева поместил подозреваемого под стражу на 60 суток без права внесения залога. Решение вынес судья Дмитрий Губницкий.

20 августа неравнодушные николаевцы и близкие погибшего вышли на акцию на площадь Победы. Во время акции горожане, в частности, говорили о безопасности возле АТБ и установленных рядом оборонительных сооружений, возле которых, по их словам, собираются люди.

Полгода назад «НикВести» писали , что заброшенные оборонительные укрепления и запущенное многоэтажное здание в Николаеве превратились в приют для людей без постоянного места жительства.

Позже глава администрации Ингульского района Николаева Анна Ременникова сообщила, что людей без постоянного места жительства, поселившихся в заброшенных блиндажах и запущенном многоэтажном доме, уже пытались выселить, однако они снова возвращаются.

Заместитель мэра Николаева Виталий Луков в комментарии «НикВести» заявил, что городские власти неоднократно обращались к военным по поводу целесообразности демонтажа оборонительных сооружений возле АТБ. По его словам, часть таких сооружений в Николаеве уже убрали, однако эти блиндажи пока остаются, поскольку военные считают их необходимыми для обороны города. Окончательное решение об их демонтаже должен принять штаб обороны Николаева.