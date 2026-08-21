 Общественная организация «Захист Держави» организовала в Николаеве лекцию Евгения Магды о будущем Украины и вызовах для Николаевской области

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Главная Новости Общество 10:09, 21 августа, 2026

Общественная организация «Захист Держави» организовала в Николаеве лекцию Евгения Магды о будущем Украины и вызовах для Николаевской области

В Николаеве состоялась встреча с украинским журналистом и политологом, директором Института мировой политики Евгением Магдой. Мероприятие организовала общественная организация «Захист Держави».

Об этом сообщается на странице Николаевского областного отделения ОО «Захист Держави» в Facebook.

В ходе открытой дискуссии участники обсуждали, какой станет Украина после победы и какие решения необходимо принимать уже сегодня. Среди ключевых тем были:

  • национальные интересы;
  • сценарии послевоенного развития;
  • вызовы для государства, а также, в частности, для Николаевской области;
  • ответственность общества за будущее Украины.

Практическим продолжением встречи стала командная деловая игра, посвященная актуальным вызовам Николаевской области и их осмыслению через призму исторической памяти. Представители общественной организации, активисты, ученые, предприниматели, студенты и другие участники совместно анализировали проблемы региона, искали возможные решения и отстаивали собственные позиции.

— Благодарим Евгения Магду за интересную лекцию-дискуссию, а также всех участников за конструктивную работу. Приятно и важно, что все вместе мы говорили честно и без лишних пафосных слов. А именно: какой будет Украина после войны, какие вызовы нас ждут, как защищать национальные интересы и какие решения нужно принимать уже сейчас ради развития Украины, — отметил по итогам мероприятия руководитель Николаевского областного отделения ОО «Захист Держави» Александр Кузнецов.

В общественной организации добавили, что мероприятие стало площадкой для открытого диалога и поиска общего видения будущего Николаевщины и Украины. Его участники подчеркнули: будущее государства формируется не только после окончания войны, но и уже сегодня благодаря знаниям, ответственным решениям и готовности действовать.

Напомним, в Николаеве молодежные активисты из Движения молодежи «Захист Держави» провели двухдневную общественную акцию «Голос молодежи — будущее общины». Её целью стало изучение мнений молодых горожан об актуальных проблемах общины, возможностях для развития и их видении будущего Николаева.

Также сообщалось, что ко Дню Конституции Украины общественная организация «Захист Держави» провела в Николаеве акцию «Конституция — это о каждом». Мероприятие стало площадкой для открытого диалога с горожанами о правах и свободах человека, ответственности граждан и роли Конституции в современной Украине.

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Содержание материала является исключительной ответственностью автора, выступающего в лице: ГО «Захист Держави»

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