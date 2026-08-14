Движение «Молодежь «Защита государства»» провело в Николаеве акцию-опрос ««Голос молодежи — будущее общины»»

Молодежное движение «Защита государства» провело в Николаеве акцию-опрос «Голос молодежи — будущее общины», фото «Защита государства»

В Николаеве молодежные активисты из Движения молодежи «Защита государства» провели двухдневную общественную акцию «Голос молодежи — будущее общины». Её целью стало изучение мнений молодых горожан об актуальных проблемах общины, возможностях для развития и их видении будущего Николаева.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного отделения общественной организации «Защита Государства» в Facebook.

В рамках акции волонтеры из молодежного крыла ОО «Защита государства» проводили опрос на улице Соборной возле Каштанового сквера. К опросу приглашались николаевцы в возрасте от 14 до 35 лет.

Участники отвечали на вопросы о том, что больше всего беспокоит молодежь, каких возможностей для обучения, развития и самореализации не хватает, а также готовы ли молодые люди участвовать в общественной жизни и брать на себя ответственность за будущее общины и страны.

— Мы хотели получить актуальный срез общественного мнения молодых людей, чтобы лучше понять их потребности, проблемы и видение будущего. Каждый ответ имеет значение, ведь за результатами анкет стоят реальные люди, их ожидания, идеи и стремления, — отметила представительница Движения молодежи «Защита государства» Дарья Егорова.

По словам организаторов, результаты опроса планируется использовать для дальнейшей работы с молодежью и формирования новых общественных инициатив.

В Молодежном движении «Защита государства» также призвали жителей Николаева присоединиться к их команде, в частности как к площадке для молодых людей, которые хотят развиваться, реализовывать собственные идеи и принимать активное участие в жизни сообщества.

За более подробной информацией следует обращаться в офис Николаевского областного отделения ОО «Защита государства» по адресу:

г. Николаев, ул. Шевченко, 42 / 18 (график работы: пн–пт, 9:00 – 17:00),

тел. +38 (066) 00-41-639

Молодежное движение «Защита Государства» провело в Николаеве акцию-опрос «Голос молодежи — будущее общины», фото «Защита Государства»

Молодежное движение «Защита государства» провело в Николаеве акцию-опрос «Голос молодежи — будущее общины», фото «Защита государства»

Молодежное движение «Защита государства» провело в Николаеве акцию-опрос «Голос молодежи — будущее общины», фото «Защита государства»

Молодежное движение «Защита государства» провело в Николаеве акцию-опрос «Голос молодежи — будущее общины», фото «Защита государства»

Молодежное движение «Защита государства» провело в Николаеве акцию-опрос «Голос молодежи — будущее общины», фото «Защита государства»

Молодежное движение «Защита государства» провело в Николаеве акцию-опрос «Голос молодежи — будущее общины», фото «Защита государства»

Молодежное движение «Защита государства» провело в Николаеве акцию-опрос «Голос молодежи — будущее общины», фото «Защита государства»

Молодежное движение «Защита государства» провело в Николаеве акцию-опрос «Голос молодежи — будущее общины», фото «Защита государства»

Молодежное движение «Защита государства» провело в Николаеве акцию-опрос «Голос молодежи — будущее общины», фото «Защита государства»

Молодежное движение «Защита государства» провело в Николаеве акцию-опрос «Голос молодежи — будущее общины», фото «Защита государства»

Напомним, после обращения общины и ОО «Защита государства» в Вознесенске приостановили строительные работы вблизи многолетних дубов. К проверке также присоединились специалисты Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Также сообщалось, что ко Дню Конституции Украины общественная организация «Защита государства» провела в Николаеве акцию «Конституция — это о каждом». Мероприятие стало площадкой для открытого диалога с горожанами о правах и свободах человека, ответственности граждан и роли Конституции в современной Украине.