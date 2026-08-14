Движение «Молодежь «Защита государства»» провело в Николаеве акцию-опрос ««Голос молодежи — будущее общины»»
- Пресс-релиз
-
-
•
- ГО «Захист Держави»
В Николаеве молодежные активисты из Движения молодежи «Защита государства» провели двухдневную общественную акцию «Голос молодежи — будущее общины». Её целью стало изучение мнений молодых горожан об актуальных проблемах общины, возможностях для развития и их видении будущего Николаева.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного отделения общественной организации «Защита Государства» в Facebook.
Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.
Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.
Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым
Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.
В рамках акции волонтеры из молодежного крыла ОО «Защита государства» проводили опрос на улице Соборной возле Каштанового сквера. К опросу приглашались николаевцы в возрасте от 14 до 35 лет.
Участники отвечали на вопросы о том, что больше всего беспокоит молодежь, каких возможностей для обучения, развития и самореализации не хватает, а также готовы ли молодые люди участвовать в общественной жизни и брать на себя ответственность за будущее общины и страны.
— Мы хотели получить актуальный срез общественного мнения молодых людей, чтобы лучше понять их потребности, проблемы и видение будущего. Каждый ответ имеет значение, ведь за результатами анкет стоят реальные люди, их ожидания, идеи и стремления, — отметила представительница Движения молодежи «Защита государства» Дарья Егорова.
По словам организаторов, результаты опроса планируется использовать для дальнейшей работы с молодежью и формирования новых общественных инициатив.
В Молодежном движении «Защита государства» также призвали жителей Николаева присоединиться к их команде, в частности как к площадке для молодых людей, которые хотят развиваться, реализовывать собственные идеи и принимать активное участие в жизни сообщества.
За более подробной информацией следует обращаться в офис Николаевского областного отделения ОО «Защита государства» по адресу:
- г. Николаев, ул. Шевченко, 42 / 18 (график работы: пн–пт, 9:00 – 17:00),
- тел. +38 (066) 00-41-639
Напомним, после обращения общины и ОО «Защита государства» в Вознесенске приостановили строительные работы вблизи многолетних дубов. К проверке также присоединились специалисты Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.
Также сообщалось, что ко Дню Конституции Украины общественная организация «Защита государства» провела в Николаеве акцию «Конституция — это о каждом». Мероприятие стало площадкой для открытого диалога с горожанами о правах и свободах человека, ответственности граждан и роли Конституции в современной Украине.
В соответствии с Законами Украины «О медиа» и «О рекламе», данный материал был опубликован либо на правах рекламы, либо в партнёрстве с ЧП «НикВести Продакшн» и официальным органом государственной власти, местного самоуправления, общественной организацией, предприятием, учреждением или организацией, осуществляющими хозяйственную деятельность, частным или юридическим лицом, выступающим партнёром в рамках информационного сотрудничества, либо через уполномоченное лицо или хозяйствующий субъект, который на договорных основаниях размещает материалы на онлайн-медиа «НикВести» (регистрационный номер R-40-00984).
Содержание материала является исключительной ответственностью автора, выступающего в лице: ГО «Захист Держави»
Чтоб присоединиться к комментариям, авторизируйтесь на сайте НикВести