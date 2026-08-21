 В Николаевской области за сутки произошло 24 пожара, горели леса

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Главная Новости Инциденты 11:11, 21 августа, 2026

В Николаевской области за сутки произошло 24 пожара, горели леса

На Миколаївщині вигоріло 18 гектарів території. Фото: ДСНСВ Николаевской области выгорело 18 гектаров территории. Фото: ГСЧС

20 августа и в ночь на 21 августа в Николаевской области зарегистрировали 24 пожара. Общая площадь, охваченная огнем, превысила 18 гектаров.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

Два пожара произошли в жилом секторе. В Александровке и Благодатном горели сараи.

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В Южноукраинске загорелся автомобиль Volkswagen Sharan. Спасатели потушили пожар на площади 6 квадратных метров и не дали огню перекинуться на три автомобиля, которые стояли рядом.

Еще два пожара возникли в лесах. В Новоодесском лесничестве горел хвойный подстил на площади 1,5 гектара. В лесном урочище «Нечаянское» огонь охватил 2 гектара смешанного лесного подстила.

Остальные возгорания произошли на открытых территориях. Горели сухая трава, кустарники, пожнивные остатки и мусор. Также возник пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов.

Влияние пожаров на природу

Во время пожаров в экосистемах гибнут не только растения, но и мелкие животные, птицы, насекомые и другие живые организмы. Часть из них не успевает спастись от огня или задыхается от дыма. Пожары также уничтожают места обитания животных и птиц, их гнезда и кладки. При этом восстановление выжженной территории может длиться годами.

Напомним, что 18 августа в Николаевской области произошло 65 пожаров, три из которых возникли в результате боевых действий, три — в жилом секторе и 59 — в экосистемах.

Всего в Николаевской области с начала 2026 года произошло 1 662 пожара в экосистемах. Общая площадь всех возгораний в области достигла 1 824 гектаров.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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