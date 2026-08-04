Після звернення громади і ГО «Захист Держави» у Вознесенську призупинили будівельні роботи поблизу багаторічних дубів

У Вознесенську за зверненням місцевих жителів представники місцевого осередку громадської організації «Захист Держави» виїхали на місце проведення будівельних робіт поблизу багаторічних дубів. До перевірки також долучилися фахівці Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

Про це повідомляється на сторінці Вознесенського районного осередку ГО «Захист Держави» у Facebook.

Під час обстеження екологічні інспектори зафіксували порушення вимог природоохоронного законодавства, склали адміністративні протоколи та ухвалили рішення про зупинення будівельних робіт до повного з'ясування обставин.

За словами керівника Вознесенського осередку ГО «Захист Держави», депутата міської ради Олега Сердеги оперативно відреагувати на ситуацію вдалося завдяки небайдужості мешканців громади, які своєчасно повідомили про можливі порушення.

— Будь-які роботи мають здійснюватися з дотриманням вимог чинного законодавства, без пошкодження зелених насаджень та з урахуванням інтересів громади, — наголосив Олег Сердега.

Також активісти висловили сподівання, що виявлені порушення отримають належну правову оцінку, а відповідальні особи усунуть їх у встановленому порядку.

У ГО «Захист Держави» подякували мешканцям Вознесенська за активну громадянську позицію, підкресливши, що спільними зусиллями можна ефективно захищати довкілля та інтереси громади.

Нагадаємо, у Вознесенську ГО «Захист Держави» закликає зберегти алею лип, що висаджені у пам’ять про загиблих Захисників України.

Також повідомлялося, до Дня Конституції України ГО «Захист Держави» провела у Миколаєві акцію «Конституція — це про кожного». Захід став майданчиком для відкритого діалогу з містянами про права і свободи людини, відповідальність громадян та роль Конституції в сучасній Україні.