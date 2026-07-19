У Миколаєві ФСТ «Динамо» і ГО «Захист Держави» провели чемпіонат з мініфутболу серед представників силових структур

У Миколаєві відбувся чемпіонат з мініфутболу серед представників силових структур. Турнір став першим спільним заходом після підписання меморандуму про співпрацю між громадською організацією «Захист Держави» і Миколаївською обласною організацією ФСТ «Динамо» України, а також у партнерстві з міським управлінням фізичної культури і спорту.

Про це повідомляється на сторінці Миколаївського обласного осередка ГО «Захист Держави» у Facebook.

Змагання об'єднали представників силових відомств, для яких взаємопідтримка, дисципліна, командна робота та відповідальність є невід'ємною складовою професійної діяльності. Протягом турніру учасники демонстрували спортивну майстерність, чесну боротьбу та командний дух.

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Керівник Миколаївського обласного осередку ГО «Захист Держави» Олександр Кузнєцов зазначив, що партнерство з ФСТ «Динамо» відкриває нові можливості для реалізації спортивних, ветеранських, молодіжних, соціальних і національно-патріотичних проєктів.

— Особливу увагу ми приділятимемо у нашій роботі розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації, підтримці ветеранів і військовослужбовців, популяризації здорового способу життя та залученню молоді до суспільно корисних ініціатив, — підкреслив Олександр Кузнєцов.

У ГО «Захист Держави» подякували партнерам, командам, суддям і всім організаторам за плідну співпрацю, наголосивши, що спільна реалізація таких проєктів сприятиме підтримці українських Захисників, розвитку громад та зміцненню Миколаївщини.

У Миколаєві ФСТ «Динамо» і ГО «Захист Держави» провели чемпіонат з мініфутболу серед представників силових структур

У Миколаєві ФСТ «Динамо» і ГО «Захист Держави» провели чемпіонат з мініфутболу серед представників силових структур

У Миколаєві ФСТ «Динамо» і ГО «Захист Держави» провели чемпіонат з мініфутболу серед представників силових структур

У Миколаєві ФСТ «Динамо» і ГО «Захист Держави» провели чемпіонат з мініфутболу серед представників силових структур

У Миколаєві ФСТ «Динамо» і ГО «Захист Держави» провели чемпіонат з мініфутболу серед представників силових структур

У Миколаєві ФСТ «Динамо» і ГО «Захист Держави» провели чемпіонат з мініфутболу серед представників силових структур

У Миколаєві ФСТ «Динамо» і ГО «Захист Держави» провели чемпіонат з мініфутболу серед представників силових структур

У Миколаєві ФСТ «Динамо» і ГО «Захист Держави» провели чемпіонат з мініфутболу серед представників силових структур

У Миколаєві ФСТ «Динамо» і ГО «Захист Держави» провели чемпіонат з мініфутболу серед представників силових структур

У Миколаєві ФСТ «Динамо» і ГО «Захист Держави» провели чемпіонат з мініфутболу серед представників силових структур

У Миколаєві ФСТ «Динамо» і ГО «Захист Держави» провели чемпіонат з мініфутболу серед представників силових структур

Нагадаємо, у Миколаєві відбулося перше засідання громадсько-експертної платформи «Рада Дій», організоване громадською організацією «Захист Держави». Темою зустрічі стала безпека повітряного простору півдня України, актуальні виклики для громад та шляхи посилення захисту населення.

Також повідомлялося, до Дня Конституції України ГО «Захист Держави» провела у Миколаєві акцію «Конституція — це про кожного». Захід став майданчиком для відкритого діалогу з містянами про права і свободи людини, відповідальність громадян та роль Конституції в сучасній Україні.

Як відомо, у Вознесенську громадська організація «Захист Держави» закликає зберегти алею лип, що висаджені у пам’ять про загиблих Захисників України.