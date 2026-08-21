 Экс-судью из Николаева будут судить заочно за заказное убийство мачехи 12 лет назад: он по-прежнему скрывается в Крыму

  • пятница

    21 августа, 2026

  • 30°
    Ясное небо

    Николаев

  • 21 августа , 2026 пятница

  • Николаев • 30° Ясное небо

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Правосудие 12:40, 21 августа, 2026

Экс-судью из Николаева будут судить заочно за заказное убийство мачехи 12 лет назад: он по-прежнему скрывается в Крыму

Андрій Рудяк перебуває на території анексованого Криму. Фото з відкритих джерелАндрей Рудяк находится на территории аннексированного Крыма. Фото из открытых источников

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего судьи Центрального районного суда Николаева, которого обвиняют в организации заказного убийства своей мачехи.

Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

Речь идет о деле 12-летней давности. После смерти председателя Заводского районного суда Александра Рудяка тот оставил крупное наследство своей второй жене Татьяне Рудяк. В 2014 году она бесследно исчезла.

Тело женщины нашли 9 августа 2014 года. Ее убийство организовали сыновья покойного судьи – Андрей и Сергей Рудяки. Подозрение также предъявили ещё трем мужчинам, причастным к совершению заказного убийства – Владимиру Червонощоку, Виталию Примакову и Виталию Гнатенко.

Сергій Рудяк, один із організаторів вбивства. Фото: ПНСергей Рудяк, один из организаторов убийства. Фото: ПН
Архівні кадри судових засідань. Фото: ПНАрхивные кадры судебных заседаний. Фото: ПН

После того как Сергей Рудяк заявил, что страдает тяжелым заболеванием и может умереть от него в СИЗО, Октябрьский райсуд отпустил его под круглосуточный домашний арест. Андрей Рудяк находился в розыске. В 2017 году российский Интерпол задержал его на территории аннексированного Крыма. Украина просила об экстрадиции, однако его отпустили, поскольку у российских органов не было вопросов к Рудяку.

За убийство Татьяны Рудяк организатор обещал 6,5 тысячи долларов за убийство женщины. 30 июля 2014 года под предлогом задержания по подозрению в мошенничестве женщину заставили сесть в автомобиль. Её вывезли в дом в селе Радсад Николаевского района, где, по данным следствия, сначала пытали, а затем задушили. После этого злоумышленники забрали личные вещи погибшей, а её тело вывезли к Южному Бугу и затопили, пытаясь скрыть следы преступления.

Трое исполнителей убийства были осуждены в 2021 году к лишению свободы.

i Поддержи тех, кто каждый день держит город в курсе

Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.

Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.

Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым

by phone
by card
lock icon Безопасная оплата

Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.

Андрей Рудяк продолжает скрываться на временно оккупированной территории Крыма. Материалы по его делу выделены в отдельное уголовное производство.

Прокуроры обратились в суд с ходатайством о проведении специального досудебного расследования in absentia — заочно. Суд удовлетворил это ходатайство.

Напомним, что в 2021 году за убийство вдовы председателя Заводского райсуда Николаева Татьяны Рудяк исполнителя этого преступления приговорили к 14 годам тюрьмы. Однако за время судебного разбирательства он отбыл почти весь срок.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

Последние новости про: Суд

Во Львове владельца обязали восстановить стены после демонтажа в квартире, являющейся памятником архитектуры
Суд признал незаконным решение Николаевского горсовета о заместителях и секретарях депутатских комиссий
Судебная администрация до конца года потратит ещё почти ₴5 млн на ремонт здания Корабельного суда
Реклама
Читайте также:
новости
В Николаеве должны утвердить обновленный список заповедных зеленых зон

Алена Коханчук
новости
Судебная администрация до конца года потратит ещё почти ₴5 млн на ремонт здания Корабельного суда

Алиса Меликадамян
новости
После смертельного избиения на площади Победы в Николаеве в полиции рассказали, как контролируют проблемное место

Алина Квитко
новости
«Не на чем сидеть», — в Матвеевке жители показали, в каком состоянии находятся скамейки возле детской площадки

Алина Квитко
новости
Горсовету Николаева предлагают продлить аренду цветочного рынка на Спасской — земельная комиссия не согласовала

Юлия Лукьяненко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Суд

Судебная администрация до конца года потратит ещё почти ₴5 млн на ремонт здания Корабельного суда
Суд признал незаконным решение Николаевского горсовета о заместителях и секретарях депутатских комиссий
Во Львове владельца обязали восстановить стены после демонтажа в квартире, являющейся памятником архитектуры

После смертельного избиения на площади Победы в Николаеве в полиции рассказали, как контролируют проблемное место

Судебная администрация до конца года потратит ещё почти ₴5 млн на ремонт здания Корабельного суда

Суд признал незаконным то, как городской совет Николаева распределял должности в комиссиях 5 лет назад

Катерина Середа

Главное сегодня