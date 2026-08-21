Экс-судью из Николаева будут судить заочно за заказное убийство мачехи 12 лет назад: он по-прежнему скрывается в Крыму
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- Алиса МеликадамянВыпускающий редактор, репортер
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Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего судьи Центрального районного суда Николаева, которого обвиняют в организации заказного убийства своей мачехи.
Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.
Речь идет о деле 12-летней давности. После смерти председателя Заводского районного суда Александра Рудяка тот оставил крупное наследство своей второй жене Татьяне Рудяк. В 2014 году она бесследно исчезла.
Тело женщины нашли 9 августа 2014 года. Ее убийство организовали сыновья покойного судьи – Андрей и Сергей Рудяки. Подозрение также предъявили ещё трем мужчинам, причастным к совершению заказного убийства – Владимиру Червонощоку, Виталию Примакову и Виталию Гнатенко.
После того как Сергей Рудяк заявил, что страдает тяжелым заболеванием и может умереть от него в СИЗО, Октябрьский райсуд отпустил его под круглосуточный домашний арест. Андрей Рудяк находился в розыске. В 2017 году российский Интерпол задержал его на территории аннексированного Крыма. Украина просила об экстрадиции, однако его отпустили, поскольку у российских органов не было вопросов к Рудяку.
За убийство Татьяны Рудяк организатор обещал 6,5 тысячи долларов за убийство женщины. 30 июля 2014 года под предлогом задержания по подозрению в мошенничестве женщину заставили сесть в автомобиль. Её вывезли в дом в селе Радсад Николаевского района, где, по данным следствия, сначала пытали, а затем задушили. После этого злоумышленники забрали личные вещи погибшей, а её тело вывезли к Южному Бугу и затопили, пытаясь скрыть следы преступления.
Трое исполнителей убийства были осуждены в 2021 году к лишению свободы.
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Андрей Рудяк продолжает скрываться на временно оккупированной территории Крыма. Материалы по его делу выделены в отдельное уголовное производство.
Прокуроры обратились в суд с ходатайством о проведении специального досудебного расследования in absentia — заочно. Суд удовлетворил это ходатайство.
Напомним, что в 2021 году за убийство вдовы председателя Заводского райсуда Николаева Татьяны Рудяк исполнителя этого преступления приговорили к 14 годам тюрьмы. Однако за время судебного разбирательства он отбыл почти весь срок.
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