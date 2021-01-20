Финансовые убытки, потеря зрителя, новые премьеры и проекты, репетиции онлайн и представления в аудиоформате — так живут николаевские театры в условиях карантина, говорится в сюжете телеканала «Суспільне: Миколаїв».

Николаевский академический художественный русский драмтеатр еще год назад вмещала 432 зрителя. Сейчас, по правилам карантина, зал заполняется лишь наполовину. Посетить спектакль за раз могут 222 человека.

На сцене театра во время репетиций актеры повторяют тексты, отрабатывают движения и работу со светом и музыкой. В это время другие актеры репетируют онлайн. С помощью видеосвязи изучают сценарий и роли. Таким образом уменьшают контакт на начальных этапах репетиций.

— Онлайн — это отдельные репетиции. В 11 или в 16 часов актеры выходят в систему Zoom и начинается общение. Есть начальный этап, когда идет «застольный» период — читка пьес, распределение по ролям, работа актера над ролью — он работает с режиссером, обсуждение некоторых эмоций, некоторых фактов, — рассказал директор-художественный руководитель театра Артем Свистун.

Артем Свистун отмечает, что в карантине было и много плюсов для театра. Например, появилось свободное время, чтобы подготовить премьеры, сделать ремонт помещений, реализовать проект театральной детской комнаты. Но за это время снизились продажи билетов, театр несет убытки.

Также проходят репетиции актеров независимой театральной платформы театра-студии «В.Т.и.К з узвозу». Театр не получает помощь от города или области и живет за счет постановок и помощи благотворителей.

Несмотря на карантин, руководитель театра Виктор Смирнов называет 2020 год плодотворным для студии.

— В прошлом, 2020 году, у нас за всю нашу историю, наибольшее количество премьер было. Мы выпустили шесть спектаклей. Пять из них в своем театре. И одно было общее представление с Коломыйским независимым театром «Соломия» — спектакль «Женское счастье» по пьесе Котляра, — рассказал Виктор Смирнов.

Работу над спектаклями во время карантина почти не прекращали. Кроме того, нашли выход из запрета массовых мероприятий — создали представление в аудиоформате «У войны не женское лицо».

— То есть каждая наша актриса, там не только женщины, там и мужчины, каждый актер записал два-три монолога-исповеди, оформили это. То есть визуализация была слайдами, на фоне музыки читался монолог, — рассказал Виктор Смирнов.

В сюжете говорится, что театр вернется к работе уже 28 января.

Ранее сообщалось, что в Николаевском академическом художественном русском драматическом театре открылась уникальная детская комната.