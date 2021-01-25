Известный британский режиссер Дэвид Линч направил в Офис президента видеопоздравление.

Об этом сообщает Korrespondent.net.

Легендарный постановщик записал обращение заранее.

— Дорогой президент Зеленский, я очень благодарю вас за ваше поздравление с моим днем рождения. И сегодня, 25 января 2021 года, хочу поздравить вас в ответ с вашим днем рождения – прекрасным днем для вас и украинцев. Желаю всего наилучшего! Мир", – отметил Дэвид Линч.

В Офисе президента подчеркнули, что Дэвид Линч отмечал свое 75-летие 20 января, украинский президент поздравил его и пожелал успехов в профессиональной карьере.

— Между именниниками сложились теплые личные отношения, - сообщает Офис президента.

Поздравление режиссера появилось на канале Video Novosti, на который подписано около полусотни человек.

На официальном канале британского режиссера видеопоздравление не появлялось. На страничке президента в Facebook тоже нет каких-то упоминаний поздравления Линча Зеленским.

Напомним, режиссер Дэвид Линч опубликовал еще один сюрреалистический короткометражный фильм из своего архива — ленту «THE 3Rs».