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Известный британский режиссер Дэвид Линч направил в Офис президента видеопоздравление.
Об этом сообщает Korrespondent.net.
Легендарный постановщик записал обращение заранее.
— Дорогой президент Зеленский, я очень благодарю вас за ваше поздравление с моим днем рождения. И сегодня, 25 января 2021 года, хочу поздравить вас в ответ с вашим днем рождения – прекрасным днем для вас и украинцев. Желаю всего наилучшего! Мир", – отметил Дэвид Линч.
В Офисе президента подчеркнули, что Дэвид Линч отмечал свое 75-летие 20 января, украинский президент поздравил его и пожелал успехов в профессиональной карьере.
— Между именниниками сложились теплые личные отношения, - сообщает Офис президента.
Поздравление режиссера появилось на канале Video Novosti, на который подписано около полусотни человек.
На официальном канале британского режиссера видеопоздравление не появлялось. На страничке президента в Facebook тоже нет каких-то упоминаний поздравления Линча Зеленским.
Напомним, режиссер Дэвид Линч опубликовал еще один сюрреалистический короткометражный фильм из своего архива — ленту «THE 3Rs».
Известный британский режиссер Дэвид Линч направил в Офис президента видеопоздравление.
Об этом сообщает Korrespondent.net.
Легендарный постановщик записал обращение заранее.
— Дорогой президент Зеленский, я очень благодарю вас за ваше поздравление с моим днем рождения. И сегодня, 25 января 2021 года, хочу поздравить вас в ответ с вашим днем рождения – прекрасным днем для вас и украинцев. Желаю всего наилучшего! Мир", – отметил Дэвид Линч.
В Офисе президента подчеркнули, что Дэвид Линч отмечал свое 75-летие 20 января, украинский президент поздравил его и пожелал успехов в профессиональной карьере.
— Между именниниками сложились теплые личные отношения, - сообщает Офис президента.
Поздравление режиссера появилось на канале Video Novosti, на который подписано около полусотни человек.
На официальном канале британского режиссера видеопоздравление не появлялось. На страничке президента в Facebook тоже нет каких-то упоминаний поздравления Линча Зеленским.
Напомним, режиссер Дэвид Линч опубликовал еще один сюрреалистический короткометражный фильм из своего архива — ленту «THE 3Rs».