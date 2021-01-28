В Николаевском художественном музее имени В. В. Верещагина после окончания локдауна открылась выставка городских пейзажей ХХ-ХХI веков из коллекции учреждения.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на телеканале НИС-ТВ.

Ландшафты Николаева, Киева, Харькова, Ужгорода, Одессы и других городов Украины и мира изобразили художники, представляющие разные эпохи, художественные школы, композиционные решения и техники: Татьяна Яблонская, Роберт Фальк, Николай Глущенко, Александр Лабаса, Люсьен Дюльфан, Алексей Шовкуненко и другие.

Всего экспозиция насчитывает больше 70 живописных и графических произведений.

Ранее сообщалось, что в Николаевском областном художественном музее имени Василия Верещагина прошла выставка голографических работ.