4 февраля в «Этносветлице» презентовали первую персональную выставку мастера объединения «Прибужье» Елены Мищенко. Именно с этой «персоналки» Николаевский областной центр народного творчества и культурно-просветительной работы официально начинает реализацию V выставочного цикла «Новые имена Николаевщины 2021-2022».

Об этом сообщает пресс-служба НОЦНТ.

— «К выставочной персональной экспозиции Елена Мищенко подготовила более 40 работ по фелтингу. Каждая работа излучает искреннее чувство и положительные эмоции. Также добавлял приятных впечатлений конкурс на самого внимательного зрителя — мастерица разыграла авторские игрушки из шерсти. Кроме того, мастер представила мастер-класс в технике «шерстяная акварель», — рассказала руководитель творческого объединения «Прибужье», заслуженный работник культуры Украины Валентина Кривцова.

Елена Мищенко с детства увлекалась рисунком, бумажной пластикой, вышивкой и вязанием. Филолог по образованию, Елена с 2010 года самостоятельно овладела такой вид искусства как фелтинг или валяние из шерсти.

В 2018 году она пришла в областное народное творческое объединение «Прибужье» МОЦНТ и КОР. Несмотря на основную работу в одном из интернет-изданий, вместе с другими мастерами всегда активно участвует во всеукраинских фестивалях и культурных акциях, областных выставочных проектах, смотрах, праздниках народного творчества, мастер-классах, творческих встречах и семинарах.

На сегодня ее творчество насчитывает более 500 работ, каждая из которых уникальна и неповторима.

Директор МОЦНТ и КОР, заслуженная артистка Украины Наталья Баштовая, поздравила Елену с открытием персональной выставки и вручила Грамоту от Центра за сохранение и развитие народного искусства. А также пожелала новых творческих взлетов, вдохновения и пригласила к участию в новых арт проектах.

Все желающие смогут бесплатно посетить персональную выставку Елены Мищенко до 24 февраля. В связи с карантинными ограничениями, посещение нужно заранее согласовывать с администрацией МОЦНТ и КОР. Посещение выставки проводится индивидуально или группами до 5 человек, с соблюдением установленной дистанции. Каждый с собой должен иметь маску и санитайзер.

Художественный проект «Этносветлица» — это новый центр творческой жизни области. Его работа направлена на сохранение национальных традиций, возрождение культурного наследия и народных промыслов нашего края.

Ранее сообщалось, что николаевская писательница Анна Софина презентовала свою дебютную книгу «Лавка продажи детей». Произведение в прошлом году получило специальную награду от жюри международного литературного конкурса «Коронация слова».