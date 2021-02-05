Николаевская писательница Анна Софина презентовала свою дебютную книгу «Лавка продажи детей». Произведение в прошлом году получило специальную награду от жюри международного литературного конкурса «Коронация слова».

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Презентация прошла в Николаевской областной универсальной научной библиотеке, которую автор часто посещает. «Лавка продажи детей» стала первым писательским опытом Анны Софиной. Книга была написана еще несколько лет назад и на протяжении этого времени не один раз переделывалась.

В книге описывается альтернативный мир с проблемой деторождения. Там пытаются побороть это и выращивают детей искусственным способом, после чего продают в специальных магазинах. Идея написания романа появилась неожиданно — когда у ее дочки спросили «Когда тебе купят братика или сестренку?».

Напомним, 23 декабря 2020 года в Муниципальном выставочном зале состоялась презентация книги «Сто слов об Андрее Антонюке».