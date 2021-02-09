Украинский скульптор Александр Милов показал эскиз девятитонного монумента для города Дубаи (ОАЭ).

Об этом пишет «Вокруг света».

По замыслу автора, он будет сделан из полиэфирной смолы, бетона и нержавеющей стали. Высота скульптуры составит 15 метров, ширина — 13 метров, а глубина — 12 метров. Основание фигуры в диаметре будет 21 метр, а высота бетонной основы — 45 сантиметров.

Молекула коронавируса с шипами будет иметь форму Земли, на поверхности которой стоят люди, взявшись за руки. При этом каждая фигура также будет состоять из тысяч обнявшихся людей, находящихся друг у друга на плечах и символизируя разные социальные группы и их ценности, объединенные одной проблемой — пандемией. Всего в композиции будет 56 фигур взрослых и детей без ртов. Это — еще один способ показать ограничения, в которых оказалось человечество из-за вируса.

Вся эта композиция крутится вокруг своей оси под углом вращения планеты и за счёт удерживающей дуги напоминает глобус. Когда молекула загорается, композиция превращается в танец Солнца и отражающей его Луны.

— Он рассказывает свою собственную историю, не нуждается в объяснении, говорит о солидарности и единстве, что мы все затронуты этим вирусом, и единственный выход — это объединить всех нас для борьбы с ним, — охарактеризовал скульптуру сам автор.

Александр Милов стал широко известен после того, как фото его композиции «Любовь» для фестиваля Burning Man (пустыня Black Rock, штат Невада) облетело все мировые СМИ. Она представляет собой мужчину и женщину ростом в 7,5 м, внутри которых «спрятаны» 5-метровые дети.

Ранее сообщалось, что в Киеве установят интерактивную скульптуру, реагирующую на погоду и загрязнение воздуха.