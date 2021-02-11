Правительство Нидерландов пообещало вернуть памятники странам, у которых они были захвачены в колониальный период.

Такое решение посоветовали принять ведущие искусствоведы и культурологи страны сообщает Artnet.

Ведущий музеи Нидерландов опубликовали документ, призывающий вернуть законным владельцам культурные объекты, в нем эксперты склоняют правительство к «признанию несправедливости по отношению к местному населению бывших колониальных территорий, когда культурные объекты были вывезены против их воли».

Артефакты начнут возвращать в бывшие колонии постепенно.

— Это новаторский, прогрессивный, радикальный разрыв с прошлым. Очень важно, чтобы это коснулось не только военных трофеев, - сказал Art Newspaper Йос ван Берден, эксперт по реституции колоний.

Под новую затею создадут отдельный комитет, который будет курировать оценку запросов о возвращении и информировать музеи о том, была ли их культурная коллекция получена принудительно.

«Из-за дисбаланса сил в колониальную эпоху культурные объекты были фактически украдены. Если будет установлено, что объект действительно был украден из бывшей голландской колонии, он будет безоговорочно возвращен. Предметы культурного наследия, которые были украдены из бывшей колонии другой страны или которые имеют особое культурное, историческое или религиозное значение для страны, также могут иметь право на возврат», - говорится в недавнем заявлении голландского правительства.

Голландское министерство намерено работать с официальными лицами в Индонезии, Суринаме и на голландских территориях в Карибском бассейне для исследования генезиса колониальных коллекций и выявления происхождения уникальных предметов.

— Колониальное прошлое - это тема, которая до сих пор лично затрагивает многих людей каждый день. Вот почему мы должны относиться к колониальным коллекциям с большой осторожностью. В государственной коллекции Нидерландов нет места для предметов культурного наследия, приобретенных в результате краж. Если страна захочет их вернуть, мы вернем их, - заявила министр образования, культуры и науки Ингрид ван Энгельшовен.

Напомним, согласно новому исследованию, промышленная заготовка оливок началась еще 6600 лет назад.