Ранее археологи полагали, что заготавливать оливки промышленным способом люди начали лишь в первом тысячелетии до нашей эры. Согласно новому исследованию, промышленная заготовка оливок началась еще 6600 лет назад.

Об этом пишет «Вокруг света».

Израильские археологи обнаружили на дне моря у побережья Хайфы две округлые каменные конструкции размером с небольшие комнаты. Они заполнены множеством оливковых косточек.

Исследователи из крупных научных центров страны датировали находку 6600-ми годами. Раннее считалось, что заготавливать оливки промышленным способом люди начали лишь в первом тысячелетии до нашей эры.

В месте обнаружения производства оливок когда-то находилось древнее поселение. Сегодня оно полностью скрыто под водой. Поселение начинается недалеко от берега и простирается в море примерно на 150 метров.

На месте производства археологи нашли множество целых косточек. Это свидетельствует о том, что их не давили под прессом для получения масла. А, скорее всего, готовили оливки целиком для последующего употребления в пищу. То есть консервировали.

По словам Дафны Ланггут из Тель-Авивского университета, чтобы избавить оливки от горечи, их вымачивали в соленой воде, как это делают сегодня. Близость моря позволяет предположить, что для этой цели вполне могли использовать морскую воду.

Напомним, египетские археологи нашли в «городе мертвых» полсотни деревянных саркофагов.