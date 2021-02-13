На одесской киностудии начались съемки киноленты «Сердце под мундиром» про николаевского композитора и культурного деятеля Николая Аркаса.

Об этом Одесская киностудия написала в своем Facebook.

Фильм расскажет про создание Николаем Аркасом первой украинской оперы «Катерина» по мотивам поэмы Тараса Шевченко «Катерина».

«Это первая совместная работа Одесского Национального Академического театра Оперы и балета с Одесской киностудией. Благодаря морозам, установившимся в Одессе, уже сняли главную финальную сцену фильма, где убитая горем Катерина совершает самоубийство, бросившись в ледяную прорубь», - говорится в сообщений.

Режиссером-постановщиком картины стал Игорь Козлов-Петровский. Сценарий написали Игорь Козлов-Петровский и Андрей Осипов, а спродюссировали ленту Андрей Осипов и Сергей Мюльберг. Роль Катерины исполнила Анна Дочева.

Николай Аркас – николаевский этнограф, музыкант, историк и меценат, председатель просветительской организации в Николаеве «Просвіта». Работу над оперой «Катерина» он окончил в своем имении в 1891 году.

Ранее НикВести сообщали, что 7 января исполняется 168 лет со дня рождения известного культурного деятеля, историка, композитора и председателя организации «Просвіта» в Николаеве Николая Аркаса.