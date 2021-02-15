Американские и египетские археологи обнаружили в Египте, возможно, древнейшую известную пивоварню. Вероятно, она работала в начале первого династического периода Египта (3150 — 2613 годы до нашей эры).

Об этом сообщили в Министерстве туризма и древностей страны.

Пивоварню раскопали в Абидосе — старинном городе, расположенном в пустыне к западу от Нила, в более 450 километрах от Каира.

Предполагают, что находка, вероятно, датируется эпохой фараона Нармера, который известен объединением древнего Египта в начале первого династического периода (3150 — 2613 годы до нашей эры).

Археологи обнаружили восемь больших секций, каждая из которых 20 метров в длину и 2,5 метра в ширину. В этих блоках расположены около 40 керамических емкостей в два ряда. Исследователи говорят, что их использовали для нагрева смеси зерна и воды, из которой делали пиво.

Как пишет Associated press, экспедицию возглавляли доктор Мэтью Адамс из Института изящных искусств Нью-Йоркского университета и Дебора Вишак, доцент кафедры истории древнеегипетского искусства и археологии Принстонского университета.

Адамс говорит, что пивоварня, скорее всего, была построена в этом районе для проведения ритуалов с пивом для фараонов. Археологи нашли доказательства, свидетельствующие об использовании пива в жертвенных обрядах древних египтян.

Отмечается, что британские археологи впервые предположили о существовании этой пивоварни еще в начале 1900-х годов, но тогда не смогли определить ее расположение.

В Абидосе с древнейших времен располагались большие захоронения, храмы и памятники Осирису — богу подземного мира древнего Египта.

Напомним, в Турции археологи показали монеты, которые нашли в 2019 году во время раскопок в древнем городе Айзаной. Тогда они нашли кувшин, в котором и лежала 651 римская монета.