В Польше археологи обнаружили горшок с монетами XII века и кольцами дочери киевского князя.

Об этом пишет Корреспондент.

В горшке нашли 6,5 тысяч монет, большинство из которых – серебряные динары. Вместе с монетами нашли и четыре золотых кольца: два обручальных и два перстня. На одном из обручальных колец удалось разобрать надпись на кириллице: «Господи, помоги рабе твоей Марии».

Специалисты считают, что речь идет о жене воеводы Петра Власта. По одной из версий, она была дочерью Святополка Изяславича, великого князя Киевского с 1093 до 1113 года. По другой версии, Мария была дочерью князя Олега Святославича.

Ученые также полагают, что содержимое горшка является приданым Марии. В таком случае спрятать его могли в 1146 году, когда началась междоусобица между наследниками Болеслава III. По приказу Владислава II, Власта был схвачен, ослеплен и лишен языка. После этого воевода покинул Польшу и бежал в Киевскую Русь.

Напомним, в феврале в Турции археологи показали монеты, которые нашли в 2019 году во время раскопок в древнем городе Айзаной. Тогда они нашли кувшин, в котором и лежала 651 римская монета.