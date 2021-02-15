В музей истории Германии в Бонне передали ампулу из первой партии немецко-американской вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech.

Об этом сообщает «Deutsche Welle» со ссылкой на президента фонда Haus der Geschichte Ганса Вальтера Гюттера.

По его словам, эта ампула символизирует «свет в конце тоннеля» и «медицинский прогресс». Также Гюттер рассказал, что музей в Бонне собрал уже более 400 экспонатов, связанных с пандемией коронавируса.

— С точки зрения истории медицины эта пандемия является эпохальным событием, - уверен он.

Фонд Haus der Geschichte, который возглавляет Гюттер, объединяет четыре музея в Берлине, Бонне и Лейпциге, все они рассказывают об истории Германии после окончания Второй мировой войны.

Стоит отметить, компании Pfizer (США) и BioNTech (Германия) первыми зарегистрировали свою вакцину против COVID-19 в Европейском Союзе и США. Несмотря на сложности с хранением (она требует минус 70 градусов по Цельсию), этот препарат фактически стал пионером среди вакцин.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что вакцина от коронавируса прибудет в Украину уже на следующей неделе. По словам министра, по состоянию на сегодня уже начался процесс отгрузки вакцин, которые Украина получит из Индии.