В пятницу, 19 февраля, состоялся допремьерный показ документального фильма об истории майдановца, добровольца-нацгвардейца Виталия Маркива.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Автор фильма — директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко. Фильм создан при поддержке Министерства культуры и информационной политики.

Символ фильма «Позывной Итальянец» — телевизионная трансляционная вышка на горе Карачун над Славянском, которую оборонял Маркив и под которой погибли итальянец Андреа Роккелли и россиянин Миронов. Она - символ украинского информационного пространства, на которое постоянно посягает страна-агрессор, отметили в МВД.

— Сегодня мы собрались в фантастический момент. В это трудно верилось, порой отчаяние охватывало. Но украинский солдат Виталий Маркив сказал, что он никогда не позволит себе, спасая себя, предоставить показания против Украины, а это очень важно. Слава нашему Герою и Слава Украине, — сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Виталий Маркив отметил, что «именно вера в то, что он не один, что мы можем отстаивать свои интересы и совместная борьба привели к победе».

— Почти три месяца, как я на свободе. Только взглянув со стороны, я осознал, если бы мы все вместе не объединились, я бы не смог все пройти. Это была общая борьба. Я хочу искренне поблагодарить побратимов, всех неравнодушных украинцев, это наша с вами победа, — сказал Виталий Маркив.

Режиссер фильма и автор идеи Артем Шевченко отметил, что герой фильма Виталий Маркив является олицетворением тех, кто боролся за Украину на Майдане, и тех, кто пошел на фронт.

— Этот фильм, который, я уверен, посмотрят миллионы, и не только украинцев, но и иностранных граждан в разных точках мира и поймут одно, что государство Украина заботится и поддерживает своих воинов, — подчеркнул командующий Нацгвардии Николай Балан.

В свою очередь министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сказал, что историю с Виталием Маркивым важно запечатлеть не только в памяти, а и для истории, в том числе в фильмах и книгах.

— Российская пропагандистская машина, которая фактически задержала Маркива в Италии, не смогла противостоять оппозиции украинцев. Этот фильм и книга, которая будет издана на 4 языках, это наш бронежилет, — подчеркнул Александр Ткаченко.

Телевизионная премьера фильма «Позывной Итальянец» состоится ко Дню памяти Героев Небесной Сотни в воскресенье, 21 февраля, в 17:20 на телеканале «1+1».

Напомним, 4 ноября пришлого года Виталий Маркив вышел на свободу в Италии после решения суда.