Культурная Платформа MY ART и «Агентство развития Николаева» объявили конкурс для художников на участие в выставке Фестиваля актуального искусства Mykolaiv ART Week: CONNECT!.

Культурное событие в Николаеве пройдет в апреле в арт-пространстве *8ПРИЧАЛ при поддержке США в Украине, сообщает пресс-служба «Агентства развития Николаева».

— Концепция проекта CONNECT заключается в том, чтобы исследовать историю трансформации и суть связей между различными людьми, поколениями, странами и культурами,— отмечают организаторы.

Отмечается, что тематика CONNECT — это всестороннее исследование и рефлексия на тему трансформации связей современного мира в эпоху глобальной урбанизации и диджитализации, а также периода борьбы с новыми климатическими, эпидемиологическими и социальными вызовами.

Заявки для участия в конкурсе могут подавать все художники, работающие с темой исследования социальных и культурных связей в эпоху трансформации мира и преодоления неравенства.

— Приветствуются проекты, созданные в период карантина/локдауна и рефлексирующие на тему искусства в эпоху самоизоляции. Работы могут быть выполнены в любых техниках, включая виртуальную и дополненную реальность, — рассказали организаторы.

Участие бесплатное. Заявки принимаются до 23 марта включительно на электронную почту: info@myart.org.ua.

Для подачи заявки в теме письма необходимо указать: «Участие в проекте CONNECT, город, фамилия»

В письме указать следующую информацию:

Имя и фамилия Город проживания Email Номер телефона Краткое описание работы / работ / проекта До 5 фото представленной работы / проекта Резюме автора работы / проекта

Организаторы обсуждают условия транспортировки работ в Николаев с каждым отдельным автором. В конце выставки все работы будут возвращены авторам.

Для фотографов: организаторы могут напечатать работы на месте в зависимости от размеров и параметров цифровой работы.

Ранее сообщалось, что в Николаевской облгосадминистрации планируют создать Агентство регионального развития, задачей которого будет привлечение грантов.