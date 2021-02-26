Небольшая чаша, купленная на распродаже в Коннектикуте за 35 долларов, была признана исключительно редким китайским антиквариатом XV века.

Об удачном совпадении пишет CNN.

Мужчина, чье имя не раскрывается, приобрел уникальный предмет на распродаже за 35 долларов.

Вскоре после покупки он отправил фотографии чаши специалистам аукционов, которые определили ее как историческую ценность.

— У нас инстинктивно было очень, очень хорошее предчувствие по этому поводу, — сказала глава китайского художественного отдела аукционного дома Sotheby's Анджела МакАтир.

При ближайшем рассмотрении выяснилось, что артефакт принадлежал двору императора Юнлэ эпохи правления Мин, правившего с 1403 по 1424 год - в период, отмеченный его характерными и знаменитыми техниками изготовления фарфора. Этот предмет, известный как «чаша лотоса» из-за своего сходства с бутоном лотоса, сейчас оценивается от 300 тысяч до 500 тысяч долларов.

— У чаши было невероятно гладкое фарфоровое тело и действительно елейная шелковистая глазурь, — сказала Анджела МакАтир, которая, как она отметила, «никогда не была воспроизведена в будущих царствах или династиях».

Она добавила, что в дополнение к яркому кобальтово-синему цвету «он имел все отличительные черты, которых можно было ожидать от этих великих заказов периода Юнлэ».

Напомним, впервые на аукцион выставили картину Винсента Ван Гога с изображением парижской улицы «Уличная сцена на Монмартре» — 100 лет ее почти никто на видел.