Впервые на аукцион выставили картину Винсента Ван Гога с изображением парижской улицы «Уличная сцена на Монмартре» — 100 лет ее почти никто на видел.

Об этом сообщает BBC.

Торги проведет 25 марта аукционный дом Sothebyʼs. По его оценкам, за картину они могут получить до €8 миллионов. Эксперт по работам Ван Гога Мартин Бейли подтвердил BBC News, что они впервые видят картину должным образом.

– Интересно то, что это картина Ван Гога, которую никто не видел с тех пор, как она сошла с его мольберта (1887 год). Она почти всегда находилась в частных коллекциях, ее видело ограниченное количество людей, - добавил эксперт. В прошлом делались ее небольшие репродукции, часто черно-белые.

– Это интересная картина, потому что это переходная работа между голландскими годами Ван Гога, когда он писал в темных, землистых тонах, и яркими работами, которые он создавал в Провансе. Именно в Париже он открыл для себя импрессионистов, - пояснил Бейли.

Это одна из серии работ, созданных Ван Гогом, когда он жил со своим братом Тео в 1886—1887 годах недалеко от изображенной на картине улицы.

Аукционный дом Sothebyʼs заявил: «Появление на рынке работы такого калибра и из такой знаковой серии — это, несомненно, большое событие».

Ван Гог приехал в Париж осенью 1886 года и остался у своего младшего брата Тео. Художник жил на улице Лепик — ее он изобразил на картине «Вид из окна в Париже на улице Лепик».

Во время парижского периода Ван Гог посещал художественные мастерские и знакомился с другими художниками. Хотя ему и нравился этот стиль жизни, однако парижская публика не воспринимала его работы, что художник воспринимал очень болезненно. Уже в 1888 году он переехал на юг Франции — в Арль (регион Прованс) и умер через несколько лет — в июле 1890 года. За два дня до этого он выстрелил себе в область сердца из револьвера, купленного для отпугивания птичьих стай во время работы на пленэре, однако пуля прошла ниже. Благодаря этому он самостоятельно добрался до номера гостиницы, где вскоре и скончался.

Напомним, картину «Портрет молодого человека с медальоном» итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли продали 92,2 миллиона долларов на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке.