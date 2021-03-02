Жена Илона Маска канадская исполнительница Grimes запустила на аукцион цифровую коллекцию «WarNymph». Желающие могли приобрести лоты в течении 48 часов.

Об этом пишет The Verge.

Коллекция была основана на технологии невзаимозаменяемых токенов (NFT). Технология позволяет покупателям приобретать право собственности на цифровой товар, обычно изображение, анимацию или видео, в форме уникального цифрового токена, основанного на блокчейне. Продажа лотов принесла певица более 5,8 миллионов долларов менее чем за 20 минут.

Серия из 10 экземпляров - одни в своем роде, другие - тиражом в тысячи экземпляров - поступила в продажу на Nifty Gateway 28 февраля. Самым продаваемым произведением стало уникальное видео под названием «Death of the Old», в котором участвуют летающие херувимы, крест, меч и светящийся свет, в записи использовалась оригинальная запись Grimes. Победитель аукциона взял лот почти за 390 тысяч долларов.

Основная часть продаж пришлась на два лота с тысячами доступных копий, которые были проданы по 7500 долларов каждый. Работы под названием «Земля» и «Марс» представляют собой короткие видеоролики, в которых показана их титульная планета с гигантским херувимом над ней, держащим оружие, также настроенная на оригинальную музыку. До закрытия продаж было продано около 700 копий на общую сумму 5,18 миллиона долларов.

Каждая из работ является частью коллекции «WarNymph» Grimes, созданной в сотрудничестве с ее братом Маком Буше. Граймс дебютировала в War Nymph в 2019 году.

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