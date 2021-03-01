Картина, изображающая дерзкий побег заключенного, появилась на стене британской тюрьмы. Это вызвало переговоры, что она принадлежит авторству известного уличного художника Бэнкси.

Об этом пишет CNN.

На работе изображен заключенный, сбегающий из тюрьмы Ридинг, покинутой в последнее время. Для побега он использует печатную машинку с длинным листом бумаги, вставленным в нее.

В этом учреждении когда-то отбывал наказание известный писатель Оскар Уайльд, поэтому на работе может быть изображен именно он.

Известный автор содержался в учреждении, тогда известном как Редингская тюрьма, в течение двух лет, начиная с 1895 года, после того, как был заключен в тюрьму в соответствии с историческим законом о «непристойности», который использовался для преследования гомосексуалов. В застенках он написал «Балладу о тюрьме для чтения».

Не так давно он также почтил медицинских работников изображением под названием «Game Changer», на котором изображен ребенок, играющий с куклой-медсестрой в маске и плаще.

Напомним, на одной из улиц Бристоля появилось новое шуточное граффити анонимного уличного художника Бэнкси. Художник уже подтвердил авторство работы.