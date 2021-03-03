Вчера, 2 марта, в Николаевском областном центре народного творчества и культурно-просветительской работы открыли персональную выставку таврийской росписи Любови Паранюк.

Выставку представили в стенах арт-локации «Етносвітлиця», пишут на сайте Николаевского областного центра народного творчества.

Автор работ — мастер творческого объединения «Прибужье» Куцурубской территориальной общины, участница V выставочного цикла «Новые имена Николаевщины» Любовь Паранюк. Мастер презентовала более 60 работ, это изделия из соломоплетения, петриковской и уникальной таврийской росписи, а также батик и керамика.

На открытии выставки Любовь Паранюк продемонстрировала гостям мастер-класс по таврической росписи, которая зародилась на территории Причерноморья. По мнению специалистов, этот вид росписи может стать «визитной карточкой» Николаевской области.

— Я чувствую, как мои работы нравятся зрителям. На выставочных мероприятиях я обмениваюсь опытом с другими мастерами, иногда сама другим подсказываю тонкости мастерства. С 2019 года вступила в творческое объединение «Прибужжя», поэтому имею теперь больше возможности представлять свои творческие работы. Основным видом искусства остается для меня роспись. Но не петриковская, а таврическая, — рассказала художница.

Директор Николаевского областного центра народного творчества и культурно-просветительской работы Наталья Баштова отметила, что их центр издал сборник «Таврическая роспись» про историю развития, особенности техники и стиля декоративного росписи.

За сохранение и популяризацию этого элемента культурного наследия творческая группа центра, в которую вошла и Любовь Паранюк, получила областную культурологическую премию имени Николая Аркаса.

Выставку можно посетить до 26 апреля индивидуально или в группах до 5 человек, согласно карантинным ограничениям.

Напомним, 19 февраля в Николаевском областном краеведческом музее открылась художественная выставка графики и живописи «Он мир оставил на полотне» художника Владимира Ольшанского.