Сегодня, 19 февраля, в Николаевском областном краеведческом музее открылась художественная выставка графики и живописи «Он мир оставил на полотне» художник Владимира Ольшанского.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Выставку приурочили к 90-летию со Дня рождения художника и графика Владимира Архиповича Ольшанского, который с 1969 года жил и творил в Николаеве.

Старший научный сотрудник краеведческого музея Ольга Зайцева рассказала, что Владимир Ольшанский запечатлил такие этапы развития Николаева, как строительство Черноморского судостроительного и Николаевского глиноземного заводов.

— По работам Владимира Архиповича можно изучать историю Николаева. Здесь вы видите и строительство НГЗ, и строительство ЧСЗ, серия работ металлургии Приднепровья. Он был в творческих командировках в течение четырех десятков лет, встречался с оленеводами, лесорубами, моряками, пограничниками, военными, и всегда отображал именно людей, как они живут и работают. Он собирал молодежь, которая умела писать, рисовать, проводил лекции, и потом эти ребята становились художниками, – рассказала Ольга Зайцева.

По мнению заместителя директора Николаевского краеведческого музея Валерия Чернявского, Владимир Ольшанский интересен не только как художник, но и как символ войны в Афганистане, так как пребывал в зоне боевых действий.

— С 1969 года он проживает в нашем городе, и с тех пор его жизнь тесно связана с Николаевом. Поскольку в 1987 году он побывал в Кабуле и зафиксировал художественные образы, для нас его фигура это еще и символ этой давно забытой войны. Краеведческий музей, в отличие от художественного, все же преследует другую цель. Для нас он в первую очередь интересен как слепок эпохи, как носитель определенной эстетики культуры, – сказал Валерий Чернявский.

Директор городского территориального центра социального обслуживания Сергей Бондаренко, который был близко знаком с художником, отметил, что в его кабинете сейчас висит картина Владимира Ольшанского.

— По прошествии лет понимаешь, что имел честь дружить с этим человеком. Где только он не был – и в горячих точках, и на производстве. У меня в кабинете есть его картина, я каждый день смотрю на нее и не перестаю удивляться. Его манера живописи отражает то, что далеко не всем дано. Я благодарен судьбе, что имел честь быть с ним знакомым и у меня осталась его картина, она особенная для меня. Люди не должны забывать своих художников, которые прославляли и прославляют наш родной город, – поделился Сергей Бондаренко.

Напомним, в начале февраля в Первомайском краеведческом музее открылась выставка, на которой представили 30 работ из кожи.

Фоторепортаж

Фото: Анастасия Могилевец