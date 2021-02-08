В Первомайском краеведческом музее открылась выставка работ из кожи. В экспозиции представлены 30 работ.

Об этом говорится в сюжете программы «Объектив».

Автор работа местная жительница Жанна Безкоровайная представляет свои работы уже во второй раз.

По словам мастерицы, она знакома с множеством из техник по работе с кожей. В основном, она комбинирует техники, чтобы достичь нужного результата.

– Когда-то мои дочки подарили мне картину, она мне очень понравилась. Я смотрела на нее и думала «Неужели я лучше не сделаю?». Поставила себе такую цель, зашла в интернет и училась по урокам, - рассказала Жанна Безкоровайная.

Увлечение работ с таким материалом как кожа не из дешевых. На каждую картину автора уходит почти 1000 гривен. Также на работу уходит много времени – над одной картиной приходится работать 4 недели.

– Мне главное, если люди хвалят, говорят, что им нравится. Это придает мне еще больше сил и я больше работаю. Бывает до 2 ночи работаю, - делится женщина.

Выставка в первомайском музее продлится до конца февраля.

Напомним, 4 февраля в «Этносветлице» презентовали первую персональную выставку мастера объединения «Прибужье» Елены Мищенко. Именно с этой «персоналки» Николаевский областной центр народного творчества и культурно-просветительной работы официально начинает реализацию V выставочного цикла «Новые имена Николаевщины 2021-2022».