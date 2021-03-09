11 марта в Николаеве откроют мемориальную доску в честь выдающегося украинского хормейстра, основательницы академического женского хора, лауреата Национальной премии им. Т. Шевченко, полного кавалера ордена «За заслуги», заслуженной работницы культуры Украины Светланы Григорьевны Фоминых.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

Торжественне открытие состоится 11 марта в 10:00 по улице Фалеевской, 5 (главный корпус Николаевского колледжа культуры и искусств).

«Место установки мемориальной доски выбрано не случайно. С этим учебным корпусом Николаевского колледжа культуры и искусств связаны наиболее успешные 20 лет из 46 в творческой жизни Светланы Григорьевны. Решение об увековечении памяти выдающегося хормейстеркы Светланы Фоминых было принято исполнительным комитетом Николаевского городского совета 10 июня 2020 (№ 438)», — говорится в сообщении.

Заказчиком изготовления мемориальной доски выступало управление по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета. Автором является Анатолий Петрович Дидковский.

Выполнена доска в необычном материале — керамике.

Напомним, 12 октября, в Николаеве состоялась церемония открытия мемориальной доски воину АТО Роману Климову, погибшему на Донбассе.