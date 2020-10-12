В понедельник, 12 октября, в Николаеве состоялась церемония открытия мемориальной доски воину АТО Роману Климову, погибшему на Донбассе.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Памятный знак установили на здании школы № 14 в микрорайоне Широкая Балка, где Роман Климов учился. Он ушел на фронт добровольцем в 2014 году, тогда ему было 25 лет. Служил старшим солдатом в 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Жизнь Романа Климова трагически оборвалась в феврале 2017 года во время вражеского минометного обстрела Авдеевки. Героя посмертно наградили орденом «За мужество» III степени.

— Когда-то я была в гостях, мне передали бутыля с консервацией и завернули в флаг. Я прихожу, говорю: «Гостинцев нам дали». А я не видела, что сложили в сумку. Он (Роман, — прим.) говорит: «Как можно флаг Украины?». Он снял антенну, у нас на высокой трубе висела. И повесил флаг. Тогда ему было 16 лет. Он такой всегда был, — вспоминает мать воина Татьяна Цокуренко.

На церемонию открытия мемориальной доски пришли побратимы, друзья, представители власти, военкомата, активисты и другие жители микрорайона. ставители власти, военного комиссариата, активисты и все, кто знал и уважает память земляка. Городской голова Александр Сенкевич выразил соболезнования матери погибшего и поблагодарил ее за воспитание сына.

Напомним, весной в Южноукраинске состоялось открытие мемориальных досок героям-землякам, погибшим во время антитеррористической операции на востоке Украины.