Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, которое и получило этот рекорд.

Там назвали такое событие «особым подарком в день рождения великого Кобзаря». Шевченко родился 9 марта 1814 года.

Всего в мире МИД насчитал более 1100 памятников Шевченко: 99 расположены в 44 странах мира, еще 1068 — на территории Украины.

Информацию о количестве памятников дипломаты собирали в течение года. Проверяли ее украинские посольства и государственные областные администрации.

— Мы хотели сделать Тараса Григорьевича Шевченко мировым рекордсменом и подчеркнуть, что Украина — там, где мы живем, разговариваем на нашем языке, помним нашу историю и исповедуем наши ценности, — говорит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Напомним, в селе Подпечеры в Ивано-Франковской области вандалы отрезали голову памятнику Тарасу Шевченко. Их уже разыскала полиция и возбудила уголовное дело.