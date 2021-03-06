В селе Подпечеры в Ивано-Франковской области вандалы отрезали голову памятнику Тарасу Шевченко. Их уже разыскала полиция и возбудила уголовное дело.
Об инциденте 5 марта сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
Он отметил, что этот памятник стоит у местного Дома культуры.
— Очевидно, вандалы приурочили свои действия ко дню рождения нашего Кобзаря (Тарас Шевченко родился 9 марта, — прим.). Надеюсь, что мы скоро выясним, кто это сделал! — написал глава города.
Уже на следующий день в полиции области сообщили, что разыскали хулиганов, повредивших памятник. Ими оказались двое 18-летних местных жителей. По факту хулиганства возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам теперь грозит штраф, арест до 6 месяцев или до 5 лет тюрьмы.
Правоохранители рассказали, что памятник юноши повредили в ночь на 5 марта. Их мотивы неизвестны. С постамента сняли голову и поставили рядом.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают, сообщать ли правонарушителям о подозрении.
Напомним, в городе Снигиревка Николаевской области неизвестные повредили памятник известному украинскому поэту Тарасу Шевченко.
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В селе Подпечеры в Ивано-Франковской области вандалы отрезали голову памятнику Тарасу Шевченко. Их уже разыскала полиция и возбудила уголовное дело.
Об инциденте 5 марта сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
Он отметил, что этот памятник стоит у местного Дома культуры.
— Очевидно, вандалы приурочили свои действия ко дню рождения нашего Кобзаря (Тарас Шевченко родился 9 марта, — прим.). Надеюсь, что мы скоро выясним, кто это сделал! — написал глава города.
Уже на следующий день в полиции области сообщили, что разыскали хулиганов, повредивших памятник. Ими оказались двое 18-летних местных жителей. По факту хулиганства возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам теперь грозит штраф, арест до 6 месяцев или до 5 лет тюрьмы.
Правоохранители рассказали, что памятник юноши повредили в ночь на 5 марта. Их мотивы неизвестны. С постамента сняли голову и поставили рядом.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают, сообщать ли правонарушителям о подозрении.
Напомним, в городе Снигиревка Николаевской области неизвестные повредили памятник известному украинскому поэту Тарасу Шевченко.