Об инциденте 5 марта сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Он отметил, что этот памятник стоит у местного Дома культуры.

— Очевидно, вандалы приурочили свои действия ко дню рождения нашего Кобзаря (Тарас Шевченко родился 9 марта, — прим.). Надеюсь, что мы скоро выясним, кто это сделал! — написал глава города.

Уже на следующий день в полиции области сообщили, что разыскали хулиганов, повредивших памятник. Ими оказались двое 18-летних местных жителей. По факту хулиганства возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам теперь грозит штраф, арест до 6 месяцев или до 5 лет тюрьмы.

Правоохранители рассказали, что памятник юноши повредили в ночь на 5 марта. Их мотивы неизвестны. С постамента сняли голову и поставили рядом.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают, сообщать ли правонарушителям о подозрении.

Напомним, в городе Снигиревка Николаевской области неизвестные повредили памятник известному украинскому поэту Тарасу Шевченко.