В городе Снигиревка Николаевской области неизвестные повредили памятник известному украинскому поэту Тарасу Шевченко.
Об этом на странице в Facebook пишет «Сніг».
Памятник Кобзарю находится возле Снигиревской районной гимназии имени Тараса Шевченко.
— Отбили руку у памятника Т. Г. Шевченко! Кто? С какой целью? Люди, что с нами происходит? Мы уродуем все лучшее, что есть вокруг. Это не первый случай вандализма, связанный с памятником и сквером у него: был отбит палец, вырваны и разбросаны урны, протоптаны где попало дорожки. Для владельцев машин, мотоциклов и велосипедов наш замечательный сквер — это проезжая дорога. Люди, опомнитесь!, — отметила директор гимназии Наталья Пастухова.
Ранее сообщалось, что в городе Первомайск Николаевской области вандалы повредили футбольное мини-поле, которое за полтора миллиона гривен обустроили летом 2020 года в микрорайоне Фрегат. Сумма ущерба составила 74 тысячи гривен.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
В городе Снигиревка Николаевской области неизвестные повредили памятник известному украинскому поэту Тарасу Шевченко.
Об этом на странице в Facebook пишет «Сніг».
Памятник Кобзарю находится возле Снигиревской районной гимназии имени Тараса Шевченко.
— Отбили руку у памятника Т. Г. Шевченко! Кто? С какой целью? Люди, что с нами происходит? Мы уродуем все лучшее, что есть вокруг. Это не первый случай вандализма, связанный с памятником и сквером у него: был отбит палец, вырваны и разбросаны урны, протоптаны где попало дорожки. Для владельцев машин, мотоциклов и велосипедов наш замечательный сквер — это проезжая дорога. Люди, опомнитесь!, — отметила директор гимназии Наталья Пастухова.
Ранее сообщалось, что в городе Первомайск Николаевской области вандалы повредили футбольное мини-поле, которое за полтора миллиона гривен обустроили летом 2020 года в микрорайоне Фрегат. Сумма ущерба составила 74 тысячи гривен.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа