В городе Снигиревка Николаевской области неизвестные повредили памятник известному украинскому поэту Тарасу Шевченко.

Об этом на странице в Facebook пишет «Сніг».

Памятник Кобзарю находится возле Снигиревской районной гимназии имени Тараса Шевченко.

— Отбили руку у памятника Т. Г. Шевченко! Кто? С какой целью? Люди, что с нами происходит? Мы уродуем все лучшее, что есть вокруг. Это не первый случай вандализма, связанный с памятником и сквером у него: был отбит палец, вырваны и разбросаны урны, протоптаны где попало дорожки. Для владельцев машин, мотоциклов и велосипедов наш замечательный сквер — это проезжая дорога. Люди, опомнитесь!, — отметила директор гимназии Наталья Пастухова.