В городе Первомайск Николаевской области вандалы повредили футбольное мини-поле, которое за полтора миллиона гривен обустроили летом 2020 года в микрорайоне Фрегат. Сумма ущерба составила 74 тысячи гривен.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Вандалы испортили ограждение и искусственное покрытие. Отмечается, что играть на поле разрешали всем, однако хозяина у объекта долго не было.

Сначала депутаты его не принимали на баланс из-за недочетов при строительстве, потом начались следственные действия по делу о растрате бюджетных денег, а после не могли решить, кому его передать на баланс.

Сейчас площадка на балансе управления жилищно-коммунального хозяйства.

— Управлением жилищно-коммунального хозяйства Первомайского горсовета было заказано техническое обследование состояния конструкций площадки, копия отчета данного обследования направлена начальнику полиции для установки виновных, за счет которых будет осуществлен ремонт, — рассказала начальница управления Татьяна Троян.

Напомним, 2 июня полиция Николаевской области объявила о сообщении подозрения чиновнику Первомайского горсовета и представителям подрядных организаций за хищение 280 тысяч гривен из бюджета при строительстве спортивной площадки.

Полицейские установили, что осенью прошлого года между управлением ЖКХ Первомайского городского совета и одной из строительно-монтажных фирм города был заключен договор подряда о строительстве спортивной площадки с искусственным покрытием в на общую сумму почти полтора миллиона гривен. Также управлением был заключен договор с ФЛП о совершении им технического надзора за выполнением строительных работ, предоставлении экспертной оценки их качества и затрат.

Используя свое служебное положение, по результатам должностные лица составили заведомо ложные документы по их стоимости, присвоив тем самым почти 280 тысяч гривен бюджетных средств.