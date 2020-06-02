Полиция объявила подозрение чиновнику Первомайского горсовета и представителям подрядных организаций за хищение 280 тысяч гривен из бюджета при строительстве спортивной площадки.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Полицейские установили, что осенью прошлого года между управлением ЖКХ Первомайского городского совета и одной из строительно-монтажных фирм города был заключен договор подряда о строительстве спортивной площадки с искусственным покрытием в на общую сумму почти полтора миллиона гривен. Также управлением был заключен договор с физическим лицом-предпринимателем — инженером технадзора о совершении им технического надзора за выполнением строительных работ на указанном объекте, предоставление экспертной оценки их качества и затрат.

Следователи выяснили, что должностные лица указанных учреждений 46-ти, 55-ти и 67-ми лет, которые занимались составлением сметы и акты строительных работ и были ответственны за предоставление экспертной оценки, выполнили работы некачественно и не в полном объеме. Также, используя свое служебное положение, по результатам должностные лица составили заведомо ложные документы по их стоимости, присвоив тем самым почти 280 тысяч гривен бюджетных средств.

Согласно санкций указанных статей предусмотрено наказание от наложения штрафа до лишения свободы на срок от двух до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В ближайшее время в суде будет решен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Сейчас следственные действия продолжаются.

В прокуратуре добавили, что представитель подрядчика — мастер предприятия, имея преступный умысел о завладении бюджетными средствами, внес в официальные документы заведомо ложные сведения о фактически выполненных работах, завысив их объемы и стоимость.

После этого, предприниматель, который осуществлял технический надзор за строительством площадки, зная, что представитель подрядчика внес в акт выполненных работ недостоверные сведения, подписал его.

Чиновник Первомайского горсовета также знал, что представитель подрядчика внес в акт выполненных работ недостоверные сведения, однако подписала его.

Всем трем должностным лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») и частями 1 и 2 статьи 366 УК Украины («Служебный подлог»), а одному из подозреваемых инкриминируют пособничество в совершении указанных преступлений (часть 5 статьи 27 УК Украины).

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