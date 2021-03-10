Николаевский дизайнер Александр Еромалев, создавший из кубиков LEGO ряд достопримечательностей города, показал очередную работу — модель старой трамвайной подстанции, что на улице Соборной.
Фото «здания с башенкой» из LEGO он опубликовал на своей странице в Facebook.
Александр Ермолаев признался, что эта модель далась ему сложнее всего. Проектировать ее он начал еще в 2016 году.
— Меня часто спрашивают — какая модель самая сложная? Это она и есть. Ее проектирование началось еще в 2016г., задолго до того, как родился проект MiniMisto – Mykolaiv. Наконец-то, спустя годы, решение головоломки найдено и главная достопримечательность города заняла почетное место в серии Lego-моделей архитектуры Николаева! — написал Александр Ермолаев.
Справка от автора: «Здание с башенкой», на пересечении ул. Соборной и просп. Центрального, является одним из наиболее узнаваемых строений Николаева и давно стало неофициальным символом и визитной карточкой города. Сложно поверить, но это вычурное сооружение проектировалось как электроподстанция для обслуживания первых николаевских трамваев.Вначале 20 века на этом месте располагался деревянный павильон «Бельгийского анонимного общества конно-железной дороги», но, в связи с переходом от конки к электрическому трамваю, здесь, на ключевой маршрутной развязке, решили установить подстанцию. Дабы не уродовать облик центральных улиц, техническому сооружению придали эстетики в набирающем популярность стиле модерн, с характерной асимметрией фасадов, множеством окон разных видов и форм, полукруглой пристройкой с львиными мордами на капителях и башенкой с изящным куполом. По версии некоторых историков, изначально купол был усеченным, но подтверждений этому я не нашел. Имя автора проекта, к сожалению, кануло в Лету. Известно лишь, что строительство курировала бельгийская фирма «Сименс и Гальске», занимавшаяся в Николаеве внедрением первого электротранспорта. С ростом энергопотребления возникла необходимость увеличения мощности подстанции, поэтому в 1930г. позади нее началось строительство более просторного здания для размещения агрегатов и ртутных выпрямителей. После введения в эксплуатацию нового строения потребность в первой подстанции отпала. С нее вывезли оборудование и с 1933 по 1973 гг., здание пустовало.
Ранее Александр Ермолаев показал модель памятника адмиралу Степану Осиповичу Макарову на Набережной.
Николаевский дизайнер Александр Еромалев, создавший из кубиков LEGO ряд достопримечательностей города, показал очередную работу — модель старой трамвайной подстанции, что на улице Соборной.
Фото «здания с башенкой» из LEGO он опубликовал на своей странице в Facebook.
Александр Ермолаев признался, что эта модель далась ему сложнее всего. Проектировать ее он начал еще в 2016 году.
— Меня часто спрашивают — какая модель самая сложная? Это она и есть. Ее проектирование началось еще в 2016г., задолго до того, как родился проект MiniMisto – Mykolaiv. Наконец-то, спустя годы, решение головоломки найдено и главная достопримечательность города заняла почетное место в серии Lego-моделей архитектуры Николаева! — написал Александр Ермолаев.
Справка от автора: «Здание с башенкой», на пересечении ул. Соборной и просп. Центрального, является одним из наиболее узнаваемых строений Николаева и давно стало неофициальным символом и визитной карточкой города. Сложно поверить, но это вычурное сооружение проектировалось как электроподстанция для обслуживания первых николаевских трамваев.Вначале 20 века на этом месте располагался деревянный павильон «Бельгийского анонимного общества конно-железной дороги», но, в связи с переходом от конки к электрическому трамваю, здесь, на ключевой маршрутной развязке, решили установить подстанцию. Дабы не уродовать облик центральных улиц, техническому сооружению придали эстетики в набирающем популярность стиле модерн, с характерной асимметрией фасадов, множеством окон разных видов и форм, полукруглой пристройкой с львиными мордами на капителях и башенкой с изящным куполом. По версии некоторых историков, изначально купол был усеченным, но подтверждений этому я не нашел. Имя автора проекта, к сожалению, кануло в Лету. Известно лишь, что строительство курировала бельгийская фирма «Сименс и Гальске», занимавшаяся в Николаеве внедрением первого электротранспорта. С ростом энергопотребления возникла необходимость увеличения мощности подстанции, поэтому в 1930г. позади нее началось строительство более просторного здания для размещения агрегатов и ртутных выпрямителей. После введения в эксплуатацию нового строения потребность в первой подстанции отпала. С нее вывезли оборудование и с 1933 по 1973 гг., здание пустовало.
Ранее Александр Ермолаев показал модель памятника адмиралу Степану Осиповичу Макарову на Набережной.