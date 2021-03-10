Николаевский дизайнер Александр Еромалев, создавший из кубиков LEGO ряд достопримечательностей города, показал очередную работу — модель старой трамвайной подстанции, что на улице Соборной.

Фото «здания с башенкой» из LEGO он опубликовал на своей странице в Facebook.

Александр Ермолаев признался, что эта модель далась ему сложнее всего. Проектировать ее он начал еще в 2016 году.

— Меня часто спрашивают — какая модель самая сложная? Это она и есть. Ее проектирование началось еще в 2016г., задолго до того, как родился проект MiniMisto – Mykolaiv. Наконец-то, спустя годы, решение головоломки найдено и главная достопримечательность города заняла почетное место в серии Lego-моделей архитектуры Николаева! — написал Александр Ермолаев.

Справка от автора: «Здание с башенкой», на пересечении ул. Соборной и просп. Центрального, является одним из наиболее узнаваемых строений Николаева и давно стало неофициальным символом и визитной карточкой города. Сложно поверить, но это вычурное сооружение проектировалось как электроподстанция для обслуживания первых николаевских трамваев.Вначале 20 века на этом месте располагался деревянный павильон «Бельгийского анонимного общества конно-железной дороги», но, в связи с переходом от конки к электрическому трамваю, здесь, на ключевой маршрутной развязке, решили установить подстанцию. Дабы не уродовать облик центральных улиц, техническому сооружению придали эстетики в набирающем популярность стиле модерн, с характерной асимметрией фасадов, множеством окон разных видов и форм, полукруглой пристройкой с львиными мордами на капителях и башенкой с изящным куполом. По версии некоторых историков, изначально купол был усеченным, но подтверждений этому я не нашел. Имя автора проекта, к сожалению, кануло в Лету. Известно лишь, что строительство курировала бельгийская фирма «Сименс и Гальске», занимавшаяся в Николаеве внедрением первого электротранспорта. С ростом энергопотребления возникла необходимость увеличения мощности подстанции, поэтому в 1930г. позади нее началось строительство более просторного здания для размещения агрегатов и ртутных выпрямителей. После введения в эксплуатацию нового строения потребность в первой подстанции отпала. С нее вывезли оборудование и с 1933 по 1973 гг., здание пустовало.

Ранее Александр Ермолаев показал модель памятника адмиралу Степану Осиповичу Макарову на Набережной.