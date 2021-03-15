Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар».

Претендентов в 23 номинациях объявили в прямом эфире актриса и победительница конкурса Мисс мира-2000 Приянка Чопра и певец Ник Джонас, передает Укринформ.

Самый лучший фильм

«Отец» (The Father)

«Иуда и Черный Мессия» (Judas and the Black Messiah)

«Манк» (Mank)

«Минари» (Minari)

«Земля кочевников» (Nomadland)

«Перспективная девушка» (Promising Young Woman)

«Звук металла» (Sound of Metal)

«Суд над чикагской семеркой» (The Trial of the Chicago 7)

Лучший режиссер

Томас Винтерберг, «Еще по одной» (Another Round)

Дэвид Финчер, «Манк» (Mank)

Ли Исаак Чун, «Минари» (Minari)

Хлои Чжао, «Земля кочевников» (Nomadland)

Эмиральд Феннел, «Перспективная девушка» (Promising Young Woman)

Лучший актер

Риз Ахмед, «Звук металла» (Sound of Metal)

Чедвик Боузман, «Ма Рейни: Мать блюза» (Ma Rainey’s Black Bottom)

Энтони Хопкинс, «Отец» (The Father)

Гэри Олдман, «Манк» (Mank)

Стивен Йон, «Минари» (Minari)

Лучшая актриса

Виола Дэвис, «Ма Рейни: Мать блюза» (Ma Rainey’s Black Bottom)

Андра Дэй, «США против Билли Холидей» (The United States vs. Billie Holiday)

Ванесса Кирби, «Фрагменты женщины» (Pieces of a Woman)

Фрэнсис Макдорманд, «Земля кочевников» (Nomadland)

Кэри Маллиган, «Перспективная девушка» (Promising Young Woman)

Лучший актер второго плана

Саша Барон Коэн, «Суд над чикагской семеркой» (The Trial of the Chicago 7)

Дэниэл Калуя, «Иуда и Черный Мессия» (Judas and the Black Messiah)

Лесли Одом-младший, «Одна ночь в Майами» (One Night in Miami)

Пол Раджи, «Звук металла» (Sound of Metal)

Лейкит Стэнфилд, «Иуда и Черный Мессия» (Judas and the Black Messiah)

Лучшая актриса второго плана

Мария Бакалова, «Борат 2» (Borat Subsequent Moviefilm)

Гленн Клоуз, «Сельская элегия» (Hillbilly Elegy)

Олвия Колман, «Отец» (The Father)

Аманда Сейфрид «Манк» (Mank)

Юн Э Чжон, «Минари» (Minari)

Лучший иностранный художественный фильм

«Еще по одной» (Another Round), Дания

«Куда ты идешь, Аида» (Quo Vadis, Aida?), Босния и Герцеговина

«Коллектив» (Collective), Румыния

«Человек, продавший свою кожу» (The Man Who Sold His Skin), Тунис

Лучший анимационный фильм

«Вперед» (Onward)

«Путешествие на Луну» (Over the Moon)

«Барашек Шон» (A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon)

«Душа» (Soul)

«Легенда о волках» (Wolfwalkers)

Лучший документальный фильм

«Коллектив» (Collective)



«Крип Кэмп» (Crip Camp)



«Агент кротов» (The Mole Agent)



«Мой учитель — осьминог» (My Octopus Teacher)



«Время» (Time)

Лучшая песня к фильму

Fight for You, «Иуда и Черный Мессия» (Judas and the Black Messiah)

Hear my voice, «Суд над Чикагской семеркой» (The Trial of the Chicago 7)

Husavik, «Песенный конкурс Евровидение: История огненной саги» (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga)

Io Si (Seen), «Жизнь впереди», (The Life Ahead)

Speak Now, «Одна ночь в Майами» ( «One Night in Miami»)

93-я церемония вручения премии «Оскар» за достижения в области кинематографа состоится 25 апреля 2021 года. Церемония будет проходить одновременно в нескольких местах из-за пандемии коронавируса, в том числе в знаменитом театре «Долби».

Ранее сообщалось, что Американская академия кинематографических искусств и наук объявила длинный список претендентов на «Оскар» в трех номинациях, где присутствуют сразу два фильма украинского производства.