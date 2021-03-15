Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар».
Претендентов в 23 номинациях объявили в прямом эфире актриса и победительница конкурса Мисс мира-2000 Приянка Чопра и певец Ник Джонас, передает Укринформ.
Самый лучший фильм
Лучший режиссер
Лучший актер
Лучшая актриса
Лучший актер второго плана
Лучшая актриса второго плана
Лучший иностранный художественный фильм
Лучший анимационный фильм
Лучший документальный фильм
Лучшая песня к фильму
93-я церемония вручения премии «Оскар» за достижения в области кинематографа состоится 25 апреля 2021 года. Церемония будет проходить одновременно в нескольких местах из-за пандемии коронавируса, в том числе в знаменитом театре «Долби».
Ранее сообщалось, что Американская академия кинематографических искусств и наук объявила длинный список претендентов на «Оскар» в трех номинациях, где присутствуют сразу два фильма украинского производства.
Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар».
Претендентов в 23 номинациях объявили в прямом эфире актриса и победительница конкурса Мисс мира-2000 Приянка Чопра и певец Ник Джонас, передает Укринформ.
Самый лучший фильм
Лучший режиссер
Лучший актер
Лучшая актриса
Лучший актер второго плана
Лучшая актриса второго плана
Лучший иностранный художественный фильм
Лучший анимационный фильм
Лучший документальный фильм
Лучшая песня к фильму
93-я церемония вручения премии «Оскар» за достижения в области кинематографа состоится 25 апреля 2021 года. Церемония будет проходить одновременно в нескольких местах из-за пандемии коронавируса, в том числе в знаменитом театре «Долби».
Ранее сообщалось, что Американская академия кинематографических искусств и наук объявила длинный список претендентов на «Оскар» в трех номинациях, где присутствуют сразу два фильма украинского производства.