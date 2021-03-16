Французско-норвежская археологическая группа обнаружила руины христианского монастыря в Западной пустыне Египта, свидетельствующие о монашеской жизни в этом регионе в V веке нашей эры.

Миссия раскопала «несколько зданий из базальта, другие высечены в скале, а некоторые из глиняных кирпичей» во время своей третьей кампании раскопок на участке Тал Гануб Каср аль-Агуз в оазисе Бахария, говорится в заявлении министерства древностей Египта.

Комплекс состоит из «шести секторов, содержащих руины трех церквей и келий монахов», «стены которых украшены граффити и символами коптского толка», — сказал Осама Талаат, глава отдела исламских, коптских и еврейских древностей министерства.

Глава миссии Виктор Гика сказал: «В прошлом году были обнаружены 19 построек и церковь, высеченная в скале».

Стены церкви были украшены «религиозными надписями» и библейскими отрывками на греческом языке, которые раскрывают «природу монашеской жизни в регионе», говорится в заявении Гики.

Храм ясно показал, что монахи присутствовали там с пятого века нашей эры, сказал он, добавив, что открытие помогло понять «развитие зданий и формирование первых монашеских общин» в этом регионе Египта.

Это отдаленное место, расположенное в пустыне к юго-западу от столицы Каира, было заселено с четвертого по восьмой века, с вероятным пиком активности примерно в пятом и шестом веках, по данным Французского института восточной археологии. Предыдущие раскопки, проведенные в 2009 и 2013 годах, пролили свет на такие темы, как «производство и сохранение вина, а также разведение животных» в монастырском контексте.

Интересно, что Каир объявил о нескольких крупных новых археологических открытиях в последние месяцы в надежде на стимулирование туризма, сектора, который пострадал от множества ударов от восстания 2011 года до пандемии коронавируса.

Ранее американские и египетские археологи обнаружили в Египте, возможно, древнейшую известную пивоварню. Вероятно, она работала в начале первого династического периода Египта (3150 — 2613 годы до нашей эры).