Государственный реестр недвижимых памятников Украины будет переведен в электронный формат до конца года.
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
— У нас уже разработано ТЗ для создания центрального реестра, мы сотрудничаем с Минрегионом, надеемся, что до конца года реестр памятников заработает, — сообщил Александр Ткаченко.
По его словам, выбраны три пилотных области — Полтавская, Киевская, Одесская. Их реестры будут переведены в электронный вид первыми.
— Сотрудники проходят тренинги, делаем определенную апробацию реестра, его архитектуры и т.п. Задача сделать не просто реестр памятников, как отдельных объектов, а комплексную инфраструктуру данных о всем культурном наследии — это и территории, охранные зоны, исторические ареалы и тому подобное, — рассказал о реализации «пилота» он.
Министр подчеркнул, что после этого стоит еще более масштабная задача — создание реестра движимого имущества, то есть всех культурных ценностей.
— Он будет включать подсистему «утерянные объекты». Это общемировая практика, — сообщил министр.
С 1 января 2021 года, согласно закону о геопространственных данных, Реестр памятников синхронизируется с другими госреестрами, а данные из него, зафиксированные в электронном виде, станут открытыми.
Напомним, в Житомире неизвестный мужчина повредил памятник Героям Небесной Сотни. Накануне горожане приносили туда цветы и лампадки в память об украинских бойцах. Теперь злоумышленника ищет полиция ㅡ мужчину сняли камеры наблюдения.
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Государственный реестр недвижимых памятников Украины будет переведен в электронный формат до конца года.
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
— У нас уже разработано ТЗ для создания центрального реестра, мы сотрудничаем с Минрегионом, надеемся, что до конца года реестр памятников заработает, — сообщил Александр Ткаченко.
По его словам, выбраны три пилотных области — Полтавская, Киевская, Одесская. Их реестры будут переведены в электронный вид первыми.
— Сотрудники проходят тренинги, делаем определенную апробацию реестра, его архитектуры и т.п. Задача сделать не просто реестр памятников, как отдельных объектов, а комплексную инфраструктуру данных о всем культурном наследии — это и территории, охранные зоны, исторические ареалы и тому подобное, — рассказал о реализации «пилота» он.
Министр подчеркнул, что после этого стоит еще более масштабная задача — создание реестра движимого имущества, то есть всех культурных ценностей.
— Он будет включать подсистему «утерянные объекты». Это общемировая практика, — сообщил министр.
С 1 января 2021 года, согласно закону о геопространственных данных, Реестр памятников синхронизируется с другими госреестрами, а данные из него, зафиксированные в электронном виде, станут открытыми.
Напомним, в Житомире неизвестный мужчина повредил памятник Героям Небесной Сотни. Накануне горожане приносили туда цветы и лампадки в память об украинских бойцах. Теперь злоумышленника ищет полиция ㅡ мужчину сняли камеры наблюдения.