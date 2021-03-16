Государственный реестр недвижимых памятников Украины будет переведен в электронный формат до конца года.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

— У нас уже разработано ТЗ для создания центрального реестра, мы сотрудничаем с Минрегионом, надеемся, что до конца года реестр памятников заработает, — сообщил Александр Ткаченко.

По его словам, выбраны три пилотных области — Полтавская, Киевская, Одесская. Их реестры будут переведены в электронный вид первыми.

— Сотрудники проходят тренинги, делаем определенную апробацию реестра, его архитектуры и т.п. Задача сделать не просто реестр памятников, как отдельных объектов, а комплексную инфраструктуру данных о всем культурном наследии — это и территории, охранные зоны, исторические ареалы и тому подобное, — рассказал о реализации «пилота» он.

Министр подчеркнул, что после этого стоит еще более масштабная задача — создание реестра движимого имущества, то есть всех культурных ценностей.

— Он будет включать подсистему «утерянные объекты». Это общемировая практика, — сообщил министр.

С 1 января 2021 года, согласно закону о геопространственных данных, Реестр памятников синхронизируется с другими госреестрами, а данные из него, зафиксированные в электронном виде, станут открытыми.

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