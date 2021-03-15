В Житомире неизвестный мужчина повредил памятник Героям Небесной Сотни. Накануне горожане приносили туда цветы и лампадки в память об украинских бойцах. Теперь злоумышленника ищет полиция ㅡ мужчину сняли камеры наблюдения.

Об этом сообщил глава Житомирского областного совета Владимир Федоренко.

В ночь с 14 на 15 марта неизвестный повредил памятник Героям Небесной Сотни в Житомире, который расположен на площади Королева. Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина бьет каким-то предметом по различным частям памятника, а затем отбрасывает его.

Накануне, 14 марта, в День украинского добровольца горожане чествовали память погибших украинских бойцов возле памятника Героям Небесной Сотни: приносили цветы и лампадки.

После повреждения памятника на месте нашли отбитые части мемориала, а также разбитые светильники.

Глава Житомирской ОГА Владимир Федоренко заявил, что уже связался с авторами памятника по поводу его восстановления, в ближайшее время поврежденные элементы должны реставрировать.

Также по факту вандализма в ОГА обратились в полицию. Федоренко заявил, что виновные должны быть наказаны: «Я лично сделаю их «известными», чтобы каждый видел, чья рука поднялась на национальный символ».

Сейчас полиция разыскивает злоумышленника из видео и просит жителей Житомира, которые его узнают, проинформировать об этом.

Напомним, что на кладбище в селе Прибугское Витовского района Николаевской области неизвестные надругались над могилами.