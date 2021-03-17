Израильские археологи нашли в пещере в Иудейской пустыне свитки с библейскими текстами, которым примерно две тысячи лет, и другие артефакты.

Как сообщает BBC, ученые нашли десятки кусочков пергамента с надписями на греческом, а также словом «бог» на иврите. Греческий язык распространился в Иудее после того, как Александр Македонский завоевал территорию в IV веке до нашей эры.

Исследователи считают, что свиток принадлежал еврейским повстанцам, спрятавшимся в пустыне после неудачного мятежа против Римской империи во II веке. На кусках пергамента написаны стихи из книг пророков Захарии и Наума, которые входят в Книгу Двенадцати малых пророков.

Найти артефакты удалось во время операции по сохранению пещер от разграбления и осквернения. Директор Израильского управления древностями Израэль Хассон назвал находку «невероятно ценной для человечества».

Также в пещере археологи нашли клад монет, скелет ребенка, которому примерно 6 тысяч лет, и большую уцелевшую корзину, которой примерно 10,5 тысячи лет.

Как пишет Jerusalem Post, на бронзовых монетах изображена пальма. Вероятно, изображение является символом независимости повстанцев против Римской империи, ведь согласно исследованиям, пальма символизировала Иудею.

Скелет ребенка нашли в небольшой яме, которую раскопали намеренно. Скелет прошел процесс естественной модификации и хорошо сохранился.

Пещера в Иудейской пустыне расположена примерно в 80 метрах под вершиной горы. Пещера почти недоступна для людей, к ней можно добраться только спускаясь на специальном оборудовании сверху.

Археологическая операция состоялась в рамках многолетней экспедиции по обследованию пещер в пустыне, чтобы опередить расхитителей древностей. Всего исследовали 80 километров пещер, еще остается проверить примерно столько же.

Напомним, что американские и египетские археологи обнаружили в Египте, возможно, древнейшую известную пивоварню. Вероятно, она работала в начале первого династического периода Египта (3150 — 2613 годы до нашей эры).