Церемония вручения кинопремии «Оскар» состоится в апреле в очном формате. Все приглашенные на церемонию пройдут тестирование на коронавирус.

Об этом сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на письмо организаторов номинантам.

« Конечно, вашей первой мыслью будет — можно ли это сделать безопасно? Ответ: да, можно. Вариантов для Zoom, чтобы в таком формате присутствовать на шоу, не предусмотрено, - говорится в письме, которое публикует издание.

Отмечается, что на церемонии вручения кинопремии предусмотрена система, благодаря которой можно будет отслеживать результаты тестов на коронавирус участников и обслуживающего персонала.

Напомним, что американская академия кинематографических искусств и наук объявила длинный список претендентов на «Оскар» в трех номинациях, где присутствуют сразу два фильма украинского производства.