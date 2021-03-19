Церемония вручения кинопремии «Оскар» состоится в апреле в очном формате. Все приглашенные на церемонию пройдут тестирование на коронавирус.
Об этом сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на письмо организаторов номинантам.
« Конечно, вашей первой мыслью будет — можно ли это сделать безопасно? Ответ: да, можно. Вариантов для Zoom, чтобы в таком формате присутствовать на шоу, не предусмотрено, - говорится в письме, которое публикует издание.
Отмечается, что на церемонии вручения кинопремии предусмотрена система, благодаря которой можно будет отслеживать результаты тестов на коронавирус участников и обслуживающего персонала.
Напомним, что американская академия кинематографических искусств и наук объявила длинный список претендентов на «Оскар» в трех номинациях, где присутствуют сразу два фильма украинского производства.
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Церемония вручения кинопремии «Оскар» состоится в апреле в очном формате. Все приглашенные на церемонию пройдут тестирование на коронавирус.
Об этом сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на письмо организаторов номинантам.
« Конечно, вашей первой мыслью будет — можно ли это сделать безопасно? Ответ: да, можно. Вариантов для Zoom, чтобы в таком формате присутствовать на шоу, не предусмотрено, - говорится в письме, которое публикует издание.
Отмечается, что на церемонии вручения кинопремии предусмотрена система, благодаря которой можно будет отслеживать результаты тестов на коронавирус участников и обслуживающего персонала.
Напомним, что американская академия кинематографических искусств и наук объявила длинный список претендентов на «Оскар» в трех номинациях, где присутствуют сразу два фильма украинского производства.