Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в воскресенье, 28 марта, опубликовала книгу фотопортретов, сделанных во время строгой изоляции в Великобритании от COVID-19, которая, по ее словам, отпечатает пандемию в коллективной памяти на долгие годы.

Об этом сообщает Reuters.

Жена принца Уильяма герцогиня Кейт Миддлтон в прошлом году начала проект с Национальной портретной галереей, приглашая людей присылать фотографии, сделанные во время первой в Великобритании изоляции от коронавируса.

Судейская коллегия, в которую входила Кейт, выбрала 100 портретов из более чем 31 000 работ, которые были показаны на цифровых и общественных выставках до того, как книга была анонсирована.

— Посредством фотоальбома «Hold Still» я хотела использовать силу фотографии для создания долговременной записи того, что мы все пережили, — чтобы запечатлеть истории отдельных людей и задокументировать важные моменты для семей и сообществ, когда мы пережили пандемию, — написала Кейт Миддлтон во вступлении к книге.

Книга под названием «Не двигайся: портрет нашей страны в 2020 году» будет доступна с 7 мая, ровно через год после начала проекта. Чистая выручка будет разделена между Национальной портретной галереей и британской благотворительной организацией Mind.

Напомним, Букингемский дворец нарушил молчание и обнародовал свою реакцию на резонансные заявления принца Гарри и его жены Меган Маркл, прозвучавшие в интервью Опре Уинфри.