Букингемский дворец нарушил молчание и обнародовал свою реакцию на резонансные заявления принца Гарри и его жены Меган Маркл, прозвучавшие в интервью Опре Уинфри.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на The Guardian.

В заявлении дворца от имени королевы Елизаветы ІІ сказано, что «вся семья была огорчена узнать», насколько сложными были последние несколько лет Гарри и Меган.

Впрочем, сообщение намекает, что трактовка событий со стороны королевской семьи "отличается" от того, что прозвучало в интервью.

— Поднятые вопросы, особенно расовые, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, их воспринято очень серьезно и семья обсудит их в частном порядке. Гарри, Меган и Арчи всегда будут очень любимыми членами семьи, — сказано в заявлении.

Напомним, герцогиня Сассекская Меган рассказала американской телеведущей Опре Уинфри, что члены британской королевской семьи обсуждали, насколько темной будет кожа ее сына Арчи. Меган и ее муж принц Гарри дали первое подробное интервью после отказа от исполнения официальных обязанностей и отъезда из Великобритании.