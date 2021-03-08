Герцогиня Сассекская Меган рассказала американской телеведущей Опре Уинфри, что члены британской королевской семьи обсуждали, насколько темной будет кожа ее сына Арчи. Меган и ее муж принц Гарри дали первое подробное интервью после отказа от исполнения официальных обязанностей и отъезда из Великобритании.

Двухчасовой разговор Опры с принцем Гарри и Меган Маркл вышел в эфир американского телеканала Си-би-эс в воскресенье вечером. Во время передачи принц Гарри рассказал, что их второй ребенок, которым сейчас беременна Меган, будет девочкой.

Меган сказала Опре, что когда она была беременна первым сыном — Арчи, ей сообщили, что ему не будет положен титул принца, поэтому он не получит охрану, как остальные члены королевской семьи. По мнению Меган, это стало грубым нарушением традиций.

«У них нет права это забирать. Когда я была беременна, они сказали, что хотят поменять традиции для Арчи. Интересно, почему? — рассказала Меган. — Но сама мысль о том, что наш сын не будет в безопасности, и мысль, что первый небелый член этой семьи не получит тот же титул, что остальные внуки...»

Опра спросила:

«Как вы думаете, почему так случилось? Вы думаете, это из-за его расы? Я знаю, что это вопрос с подвохом». «Я дам вам честный ответ, — сказала на это Меган. — В те месяцы, когда я была беременна, в тот же период шли разговоры, что ему не будет предоставлена охрана и он не получит титул, а были еще опасения и разговоры о том, насколько темной будет его кожа после рождения».

Опра уточнила, кто это говорил. Меган ответа на этот вопрос не дала, и ведущая задала свой вопрос снова. Тогда Меган сказала: «Об этом было несколько разговоров» и добавила: «Это мне передал Гарри. Это разговоры, которые семья вела с ним. И мне кажется, очень трудно было рассматривать их как изолированные инциденты».

Позже, когда к разговору присоединился принц Гарри, Опра спросила у него об этих вопросах, и он ответил:

«Об этом разговоре я никогда не расскажу». «В тот момент мне было просто неудобно, я был немного шокирован», — сказал Гарри и объяснил, что это произошло «в самом начале их отношений».

Принц также сказал, что больше всего его огорчил тот факт, что члены королевской семьи не осудили публикации британских таблоидов, в которых обсуждалась расовая принадлежность Меган. Гарри напомнил, что против колониальных интонаций журналистов выступили более 70 членов парламента.

«Но никто из членов моей семьи за все три года так ничего и не сказал. Это больно», — заявил он.

Анализ

Джонни Даймонд, корреспондент Би-би-си

В этом интервью была нарисована ужасающая картина — пресса разрывает Меган на части, у нее появляются мысли о суициде, а королевский дворец так ничему и не научился за 40 лет, прошедшие после истории с принцессой Дианой.

Меган предстает совершенно одинокой и брошенной, лишенной возможности встречаться с друзьями. В этом обвиняется дворцовая бюрократия, которая была озабочена ее постоянным мельканием в прессе — и вытеснением с первых страниц газет других членов королевской семьи.

Для королевской семьи это худший сценарий из всех возможных (если не допускать прямую критику королевы). Гарри описывает свою семью как холодную и черствую, неспособную к сопереживанию и занятую только вопросом, кто за что должен платить.

Совершенно очевидно, что отношения в семье были, и в некоторых случаях остаются, ужасающими.

Наиболее разрушительными можно назвать обвинения, что во дворце шли дискуссии о том, насколько темнокожим может быть первый ребенок Меган. Но стоит помнить, что это только ее часть истории, и Меган не рассказывает, кто именно говорил об этом принцу Гарри.

Что еще сказала Меган

В самом начале интервью Меган призналась, что до свадьбы никогда не пыталась найти в интернете информацию о принце Гарри. Она добавила, что, разумеется, знала о королевской семье, но никогда не интересовалась подробностями их жизни.

«Я была очень наивной в этом отношении», — сказала она.

Но, по ее словам, перед встречей с королевой принц рассказал ей «все, что было нужно», и это помогло ей справиться с нервозностью. Перед первой встречей с королевой Елизаветой II Меган, по ее собственному утверждению «не слишком волновалась», но по дороге, еще в машине, Гарри спросил ее: «а ты знаешь, как делать реверанс?». Этот вопрос она расценила как ссылку на церемонии, которые предназначены для окружающих, а не для семьи. «Я подумала, что это такая часть внешних церемоний, а не то, что важно, и что происходит внутри семьи», — сказала она.

На вопрос Опры Уинфри, пыталась ли она найти в интернете информацию об этом, Меган рассмеялась, сообщив, что они в этот момент «были в машине», и у нее просто не оставалось на это времени.

Она добавила, что выросла в Лос-Анджелесе, и привыкла к знаменитостям, но после встречи с Гарри поняла «что это совершенно другой уровень».

Кто кого довел до слез

Отвечая на вопрос Опры Уинфри о конфликте с Кейт Мидлтон, в результате которого, по сообщениям британских газет, герцогиня Кембриджская даже расплакалась, она заявила, что ситуация была прямо противоположной.

Меган заявила, что Кейт накануне свадьбы заставила ее плакать потому, что они не сошлись в выборе цвета платьев для девочек, которые должны были нести букеты во время свадебной церемонии, но после этого Кейт извинилась, и даже послала ей цветы.

Принц Гарри и Меган признались, что на самом деле их свадьба состоялась ровно за три дня до церемонии, которую транслировали все ведущие телекомпании мира.

«Это был спектакль для всего остального мира, но мы хотели провести эту церемонию только для нас», — сказала Меган.

Она добавила, что пара обвенчалась во время небольшой частной церемонии, которую провел епископ Кентерберийский, и на которую не приглашали гостей и даже членов семьи. Как утверждает Меган, свидетельство о браке, которое сейчас висит на стене в их доме, датировано днем именно этой закрытой для остальных церемонии.

Одиночество и мысли о суициде

По словам Меган, после того, как она стала членом королевской семьи, она чувствовала себя одинокой, и была вынуждена хранить молчание. Как она объясняет, она считала, что будет более защищенной, если откажется комментировать детали своей личной жизни.

«Но это оказалось неправдой», — сказала она.

Меган подчеркнула, что королева всегда очень тепло относилась к ней, и во время первого выхода к прессе даже предложила Меган свой плед.

Меган также рассказала, что пока она была членом королевской семьи, ее «постоянно» посещали мысли о самоубийстве.

«Это были очень ясные, настоящие и очень страшные мысли, — сказала она. — Меня нельзя было оставлять в одиночестве».

По ее словам, она обратилась к нескольким высокопоставленным сотрудникам королевского двора, прося о помощи или о возможности попасть в больницу. Но ей было сказано, что подобный шаг вызовет плохую реакцию. После этого она обратилась к одной из лучших подруг принцессы Дианы, но мысли о самоубийстве продолжали ее посещать.

Меган также призналась, что чувствовала, что находится в плену, после того, как ее водительское удостоверение, паспорт и банковские карты были у нее отобраны сразу же после свадебной церемонии.

Чарльз «не брал трубку»

Гарри, в свою очередь, заявил, что его беспокоило то, что история его матери повторится с Меган.

«Я видел, что эта история повторяется», — сказал он.

Принц подчеркнул, что видел слишком много совпадений в жизни его жены и его матери, принцесс Дианы, которые, к тому же, осложнились из-за расовых проблем и нападок на чету в соцсетях.

Он неоднократно обращался за помощью, но в этом ему было отказано. Как сказал Гарри, в один из моментов его отец, принц Чарльз, перестал отвечать на его телефонные звонки.

Гарри рассказал, что они долго обсуждали с Меган, как именно они могут покинуть королевскую семью, для того, чтобы избежать постоянного давления. Этот же вопрос, по его словам, он обсуждал со многими людьми, включая и королеву.

«Я никогда бы не оставил мою бабушку в неведении», — сообщил он.

Как утверждает принц, окончательный разрыв между его женой и королевской семьей произошел после того, как пара посетила Австралию. Тогда, по словам Гарри, его родственники начали «ревновать» Меган, увидев, как легко она общается с людьми, и как тепло ее принимают. Меган, в свою очередь, сказала, что ей никто не помогал в подготовке поездки. Ей пришлось самой искать в интернете всю необходимую информацию, включая слова государственного гимна.

Она также опровергла сообщения о том, что еще до свадьбы планировала оставить королевскую семью. Как рассказал принц Гарри, он никогда не покинул бы семью, если бы не женился на Меган. Этот брак, по его словам, открыл ему глаза на то, что королевский двор на самом деле является «западней».

«Мой отец и мой брат, они находятся в западне. Они не могут вырваться, и я этому сочувствую», — сказал он.

Гарри также сообщил, что королевская семья прекратила их финансировать, и пара подписала контракты с американскими компаниями Spotify и Netflix, чтобы обеспечить финансовую независимость. Он добавил, что у него есть средства, оставленные принцессой Дианой.

Ожидаемая сенсация

Вышедшее в американский воскресный прайм-тайм интервью было, пожалуй, самой ожидаемой сенсацией в Великобритании в последние недели. Появившиеся заранее отрывки разговора обсуждались на первых полосах газет, эксперты по королевской семье искали в них тайные смыслы. Некоторые просили перенести выход интервью в эфир, чтобы поберечь здоровье 99-летнего дедушки Гарри принца Филипа, который уже почти три недели находится в больнице.

«Я не знаю, как после всего, что они сделали, королевская семья ждет, что мы будем сидеть молча. Они играют активную роль в распространении лжи о нас», — сказала в интервью Меган.

Союз Гарри и Меган изначально выглядел многообещаюим: их помолвку в ноябре 2017 года пресса по обе стороны Атлантики восприняла с большим энтузиазмом. Решение королевского бунтаря принца Гарри жениться на американской актрисе с афроамериканскими корнями и уже одним браком за спиной должно было символизировать трансформацию образа королевской семьи в меняющемся мире.

Многие проводили параллели с судьбой прадедушки Гарри Эдварда VIII, которому брак с разведенной американкой Уоллис Симпсон стоил престола.

Но восторженные ожидания перемен быстро сменились в популярной британской прессе на осуждение практически каждого новаторского шага пары: таблоиды обрушивались на Меган за переделку обручального кольца, за работу над выпуском журнала Vogue, за то, что она не стала делать традиционный снимок с новорожденным сыном, выложив вместо этого его фотографию в «Инстаграм», а также за то, что не пустила прессу на его крещение.

В результате отношения пары с таблоидами, которые формируют мнение огромного числа британцев, были испорчены донельзя. Герцог и Герцогиня Сассексие сначала заявили о полном отказе от сотрудничества с рядом популярных изданий, а поздее успешно засудили газету Mail on Sunday за вторжение в частную жизнь и клевету.

Однако общественное давление оказалось слишком сильным, и в январе 2020 года Гарри и Меган заявили, что намерены покинуть Великобританию, сложить с себя основные королевские обязанности и стремиться к финансовой независимости.

Со временем британская пресса немного оставила Гарри и Меган в покое, но после анонса интервью их семья вновь стала самой обсуждаемой в стране. 3 марта газета Times опубликовала отрывки из электронного письма бывшего пресс-секретаря пары, который утверждал, что Меган выжила с работы двух сотрудников и унизительно обращалась с другими.

Букингемский дворец, который крайне редко комментирует сообщения в СМИ, незамедлительно выступил с заявлением о том, что эти обвинения будут расследованы. Меган назвала это «спланированной атакой» на себя.

Также вскоре после анонса интервью стало известно, что герцог и герцогиня Сассексие не вернутся к исполнению королевских обязанностей, хотя и остаются, согласно сообщению дворца, «очень любимыми членами семьи».

Гарри и Меган продолжают работать с рядом благотворительных организаций и в прошлом году подписали контракты с Netflix и Spotify на производство документальных фильмов и подкастов. Сейчас они живут в Калифорнии и ждут второго ребенка.

ВВС